Aufregende Fantasy-Neuerfindung nach 88 Jahren: So sieht die neue Schneewittchen von Disney aus

Disneys nächste große Fantasy-Neuauflage bereitet ihren Start vor und so dürfen wir einen ersten Blick auf Schneewittchen und die sieben Zwerge, mit Rachel Zegler in der Hauptrolle, werfen.

Nachdem Disney dieses Jahr Arielle, die Meerjungfrau neu verfilmte, steht bei den zahlreichen Disney Live Action-Remakes als Nächstes eine Neuauflage von Schneewittchen und die sieben Zwerge aus dem Jahr 1937 an. Das Fantasy-Remake Snow White enthüllte ihre Hauptfiguren nun auf einem ersten Bild. Aber es gibt auch einen kleinen Wermutstropfen.

Disneys Fantasy-Remake: So sehen Schneewittchen und die Sieben Zwerge im Realfilm aus

Disneys Fantasy-Neuauflage entsteht unter der Regie von Marc Webb (The Amazing Spider-Man) und mit Rachel Zegler (Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes) in der Hauptrolle: Wie in Disneys erstem abendfüllendem Zeichentrick-Spielfilm, der 1937 das Märchen der Gebrüder Grimm adaptierte, muss die schöne Königstochter wieder vor ihrer neidischen Stiefmutter (Gal Gadot) fliehen. Schneewittchen findet Zuflucht bei den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen. Aber auch dort kann die böse Königin sie mit ihrem magischen Spiegel ausfindig machen, bevor Prinz Jonathan (Andrew Burnap) auftaucht.



Nun hat Disney ein erstes Szenenbild zum Fantasy-Remake von Snow White veröffentlicht, das die bekannten Kostüme des Zeichentrickfilms zurückbringt und neben Rachel Zegler als Reinkarnation der ersten Disney-Prinzessin auch die Zwerge zeigt:

Disney Schneewittchen-Remake: Snow White und die sieben Zwerge

Snow White and the Seven Dwarfs, wie die Schneewittchen-Neuverfilmung im Original heißt, hält sich auf den ersten Blick optisch nah an die Vorlage. Änderungen wird es dennoch geben: Benj Pasek und Justin Paul (Aladdin) schrieben neue Songs für den Fantasy-Film, der ein Musical wird. Außerdem ging Rachel Zegler im Vorfeld auf der D23 Expo offen damit um, dass es bei ihrem Schneewittchen-Film "nicht um die Liebesgeschichte, mit einem Typen, der sie buchstäblich als Stalker verfolgt" gehen werden.



Wann startet Disneys Schneewittchen-Neuverfilmung?

Eigentlich war der Kinostart des neuen Schneewittchen-Films für den 21. März 2024, also in fünf Monaten, terminiert. Doch zusammen mit dem ersten Bild erreichte uns nun auch die Nachricht einer Verschiebung: Im Zuge des andauernden Schauspieler:innen-Streiks in Hollywood hat sich der Start in den USA ein Jahr nach hinten, auf den 21. März 2025 verschoben. Für die deutsche Kino-Auswertung des Fantasy-Werks bedeutet das aller Voraussicht ein Erscheinen am 20. März 2025, also 88 Jahre nach dem Original-Zeichentrick-Film von Disney.

