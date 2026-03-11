Aufregendes Herr der Ringe-Gerücht: Kate Winslet und weiterer Mega-Star sollen diese 2 Rollen in The Hunt for Gollum spielen

Die Gerüchteküche zum neuen Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum brodelt gewaltig. Nach Leo Woodall als neuer Aragorn sollen diese 2 Mega-Stars in dem Fantasyfilm mitspielen.

Der neue Herr der Ringe-Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum bringt sich für den anstehenden Dreh in Neuseeland in Stellung und die Gerüchteküche brodelt dahingehend gewaltig. Nachdem letzte Woche durchgesickert ist, dass Regisseur Andy Serkis und seine Crew nach einem neuen Aragorn-Darsteller sowie einer weiblichen Haupt- und Nebenrolle suchen, sind jetzt bereits erste Namen auf den Plan getreten.

Neben The White Lotus-Star Leo Woodall, der angeblich für den jungen Aragorn in der engeren Auswahl steht, soll es nun bereits erste Favoritinnen für die beiden Frauenfiguren geben. Und die können sich mehr als sehen lassen.

Spielen Kate Winslet und Anya Taylor-Joy im neuen Herr der Ringe-Film mit?

Wie Knight Edge Media berichtet, sollen sowohl Anya Taylor-Joy als auch Kate Winslet für die beiden neuen Figuren in der engeren Auswahl stehen. Taylor-Joys Rolle wird als Hauptrolle beschrieben und Insider gehen davon aus, dass es sich hierbei um eine junge Arwen handeln könnte.

In Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie wurde die Rolle von Liv Tyler gespielt. Da wir es in The Hunt for Gollum ebenfalls mit einem jungen Aragorn zu tun bekommen, ist es gut möglich, dass wir im kommenden Kinofilm endlich die Anfänge der Liebesgeschichte zwischen der Elbin und dem Menschen erleben werden. Anya Taylor-Joy ist unter anderem aus der Netflix-Hitserie Das Damengambit sowie den Sci-Fi-Krachern Furiosa: A Mad Max Saga und Dune: Part Two bekannt.

Titanic-Star Kate Winslet wird hingegen für die ausgeschriebene weibliche Nebenrolle gehandelt. Wie Knight Edge Media vermutet, könnte es sich hierbei entweder um Gollums Mutter oder aber Aragorns Mutter Gilraen die Schöne handeln. Gollums Mutter scheint für eine Schauspielerin von Winslets Status jedoch eher unwahrscheinlich. Gilraen die Schöne wäre hingegen eine plausible Wahl für den Hollywood-Star.

Ironischerweise war Kate Winslet die erste Wahl von Peter Jackson für die Rolle von Eowyn in seiner Herr der Ringe-Trilogie, da er mit ihr bereits bei seinem Film Heavenly Creatures - Himmlische Kreaturen zusammenarbeitete. Doch Winslet lehnte die Rolle damals aufgrund der langen Produktionszeit ab, die nur wenig Platz für andere Projekte gelassen hätte.

Ob es dieses Mal klappt, bleibt jedoch abzuwarten. Wie bereits beschrieben, handelt es sich hierbei erstmal nur um Gerüchte, die noch von offizieller Seite bestätigt werden müssen.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu The Hunt for Gollum auf einen Blick

Wann kommt The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ins Kino?

Herr der Ringe-Fans müssen sich noch eine Weile gedulden, bis der neue Fantasyfilm die Lichtspielhäuser erreicht. Der deutsche Kinostart ist für den 16. Dezember 2027 angesetzt. Andy Serkis kehrt darin in seiner ikonischen Rolle als Gollum zurück und wurde darüber hinaus mit der Regie betraut.

Elijah Wood und Ian McKellen sollen ebenfalls in dem neuen Film als Frodo und Gandalf zurückkehren. Von offizieller Seite ist jedoch auch dies noch nicht bestätigt.