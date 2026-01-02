Aufwendiger Kriegsfilm streamt zum ersten Mal bei Amazon Prime: Er hat geschafft, was nie einem deutschen Film gelang

Seit heute streamt ein brandneuer Kriegsfilm bei Amazon Prime Video, der erst vor wenigen Monaten im Kino lief. Darin wird die Geschichte eine Panzerbesatzung während des Zweiten Weltkriegs erzählt.

Es ist der erste Freitag im neuen Jahr und wer 2026 etwas martialischer einläuten will, könnte bei diesem Streaming-Start auf seine oder ihre Kosten kommen. Denn seit dem heutigen 2. Januar streamt bei Amazon Prime Video der deutsch-tschechische Kriegsfilm Der Tiger. Darin erhält die Besatzung eines Panzers nach der Niederlage von Stalingrad 1943 einen Geheimauftrag. Euch erwartet ein Kriegsfilm irgendwo zwischen Apocalypse Now und Das Boot.

Der Kriegsfilm hat als erster deutscher Amazon-Film einen Kinostart bekommen

Der Tiger streamt ausschließlich bei Amazon, da es sich um eine Original-Produktion des Streamers handelt. Doch im Gegensatz zu anderen deutschen Produktionen wie Silber und das Buch der Träume oder der kommende Fabian und die mörderische Hochzeit wurde dem Kriegsfilm eine seltene Ehre zuteil.

Der Tiger erhielt als erstes deutsches Amazon Original einen deutschen Kinostart. Im September startete der Film von Dennis Gansel (Napola - Elite für den Führer) hierzulande in 46 Lichtspielhäusern und auch einige Moviepilot:innen haben ihn gesehen. Aktuell hat der Film eine gute Durchschnittswertung von 7,2 Punkten.

Warum Der Tiger mit Apocalypse Now und Das Boot verglichen wird

Die fiktive Story von Der Tiger spielt 1943 an der Ostfront, wo die Besatzung eines Tiger-Panzers einen Geheimauftrag erhält. Für Philip (David Schütter), Christian (Laurence Rupp), Helmut (Leonard Kunz), Keilig (Sebastian Urzendowsky) und Michel (Yoran Leicher) wird ihre Mission aber nicht nur eine geografische Reise nach Osten, sondern auch eine Reise ins Innere. Denn aufgeputscht mit Methamphetamin, müssen sie sich unterwegs ihren persönlichen Ängsten, Dämonen und düsteren Gedanken stellen.

Dabei spricht schon die offizielle Synopsis von Amazon von einer Reise ins "Herz der Finsternis" und fordert regelrecht zu Vergleichen mit Francis Ford Coppolas Vietnamkriegsfilm Apocalypse Now auf. Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig zog den Vergleich in seinem Film-Check zu Der Tiger ebenfalls:

Der Tiger besticht zuallererst mit seiner klug gewählten Grundidee: Sie kombiniert die klaustrophobische Enge der Leidensgenossen aus Das Boot mit der alptraumhaften Reisedramaturgie von Apocalypse Now. Er erreicht nicht die qualitativen Höhen dieser Vorbilder, aber die Neugier allein wird viele Zuschauer:innen weit in den Film tragen.

So begeistere Der Tiger mit einigen für deutsche Kriegsfilme ungewöhnlichen Ideen und einem fantastischen Cast um David Schütter, "allerdings leistet sich Der Tiger auch einige Schwächen, die ihn am Ende doch ins Mittelmaß befördern. So müssen manche Darsteller zwangsläufig über die unhandlichen Dialogzeilen stolpern, die ihnen mit didaktischem Eifer in den Mund gelegt werden."

Ab heute könnt ihr euch selbst ein Bild von den Qualitäten des Panzer-Kriegsfilms machen. Der Tiger streamt im Abonnement von Amazon Prime *.

Mehr Tipps im Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.

