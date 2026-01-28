Einer der aufwendigsten Kriegsfilme aller Zeiten stellte einen Rekord auf, der erst Jahrzehnte später von Steven Spielberg gebrochen wurde

Drei Regisseure, ein gigantischer Cast und ein damals unglaubliches Budget von 10 Millionen Dollar: Dieser Kriegsfilm setzte Maßstäbe in Hollywood.

Es ist die größte Landinvasion in der Geschichte. Entsprechend einschüchternd ist es für Filmschaffende, die Invasion in der Normandie durch alliierte Kräfte im Zweiten Weltkrieg darzustellen. Am bekanntesten dürfte die Landungssequenz am Anfang von Der Soldat James Ryan sein. Deren immersive Kameraarbeit und detailgenaue Nachstellung des Grauens an der Atlantikküste werden viele für immer im Gedächtnis behalten.

Lange davor wagte sich eine absolute Hollywood-Legende an die Verfilmung der sogenannten Operation: Overlord. Darryl F. Zanuck, Mitgründer des legendären Studios 20th Century Fox, scheute weder Kosten noch Mühen, um den "längsten Tag" 1962 auf die Leinwand zu bringen – und stellte dabei einen Rekord auf.

Der Kriegsfilm erzählt in knapp 180 Minuten Planung, Ausführung und Folgen der Invasion

Für die Umsetzung von Der Längste Tag setzte Zanuck wirklich alle (Star-)Hebel in Bewegung. Zur Überarbeitung des Drehbuchs wurde unter anderem Im Westen nichts Neues-Autor Erich Maria Remarque angeheuert, der sich auf die Darstellung der deutschen Seite fokussieren sollte. James Jones (Der schmale Grat) war für die Amerikaner verantwortlich und Briten und Franzosen erhielten ebenfalls ihre eigenen Hochkaräter. Das war nämlich Zanucks Anspruch: Er wollte die Invasion der Normandie aus alliierter und deutscher Perspektive darstellen.

Zunächst beschäftigt sich das Drehbuch mit der Planung der Alliierten für die Befreiung Westeuropas, aber auch den Prognosen der Wehrmacht und sogar den Erlebnissen deutscher Widerstandskämpfer, die vom sogenannten D-Day erfahren. Teil 2 nimmt die Erlebnisse der Soldaten am längsten Tag – dem 6. Juni 1944 – ins Visier und zum Ende wird der weitere Vorstoß auf dem französischen Festland verfolgt. Insgesamt kommt der Film deswegen auf eine epische Länge von rund 178 Minuten.

Der Längste Tag war lange der teuerste Schwarz-Weiß-Film überhaupt

Für die Verfilmung versammelte Daryl F. Zanuck ein ausuferndes Ensemble mit Stars wie John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum und Curd Jürgens. Wer genau hinschaut, entdeckt bekannte Gesichter wie Gert Fröbe und Vicco von Bülow (besser bekannt als Loriot). Sogar der junge Sean Connery hat in dem Kriegsfilm eine kleine Rolle.

Das Budget wurde damals auf 10 Millionen Dollar geschätzt, was Der Längste Tag laut dem Time Magazine zum teuersten Schwarz-Weiß-Film aller Zeiten machte. Ein Rekord, der erst 1994 von dem 22 Millionen Dollar teuren Schindlers Liste gebrochen wurde. Interessanterweise wird die Schwarz-Weiß-Ästhetik in Steven Spielbergs Holocaust-Film und in Der Längste Tag zur Verstärkung der Authentizität verwendet. Wobei der Kriegsfilm von 1962 wegen der Vielzahl an (kaum beleuchteten) Figuren und der losen Handlung noch mehr wie ein Dokumentarfilm wirken soll.

Bei Erscheinen war Zanucks Film dann auch ein großer Kritiker- und Publikumserfolg beschieden, auch wenn er heute eher wegen seiner beeindruckenden Maße in Erinnerung bleibt. Gleichzeitig gehört Der Längste Tag zu einer ganzen Reihe "monumentaler" Filme, die in den 60er Jahren als Antwort auf die Verbreitung des Fernsehens gedreht wurden. Thematisch ähnlich ist zum Beispiel der 1966 erschienene Brennt Paris?, eine internationale Koproduktion, die in schlappen 173 Minuten von der Befreiung der französischen Hauptstadt erzählt – natürlich mit einem illustren Cast (und wieder mit Gert Fröbe).

Falls ihr von D-Day-Geschichten derweil nicht genug bekommen könnt, solltet ihr euch den kommenden Kinofilm Pressure vormerken, der die Invasionsplanung aus Sicht eines Meteorologen beleuchtet. Die Hauptrollen spielen Sherlock-Bösewicht Andrew Scott und Brendan Fraser. Wer Der Längste Tag nachholen will, kann den Film in Deutschland derzeit bei den gängigen Anbietern leihen und kaufen.

