Aus für The Witcher, The Boys und mehr: Diese 34 Serien enden 2026

Egal ob Stranger Things, Outlander oder The Boys: 2026 nehmen einige beliebte Serien Abschied. Hier findet ihr die Übersicht aller Serien, deren Ende bevorsteht.

Das zurückliegende Jahr verabschiedete einige langlebige Serien wie Cobra Kai, The Handmaid's Tale oder auch You. Von versöhnlichen Abschieden bis hin zu Wut und Empörung war alles dabei. Während das Ende von Andor ein Meisterwerk hervorbrachte, zog das Finale der Netflix-Hits Squid Game kontroverse Reaktionen nach sich. Kaum sind die Tränen getrocknet, steht jetzt schon ein neues Jahr voller schwerer Serien-Trennungen an.

Auch 2026 müssen sich Serienfans auf einige Schwanengesänge ihrer Lieblinge einstellen – beginnend mit dem Finale des Netflix-Phänomens Stranger Things. Nicht weniger emotional werden die Abschiede von der langlebigen Fantasy-Serie Outlander und Amazons Superhelden-Kracher The Boys oder dem Abschluss des Anime Bleach nach 22 (!) Jahren.

Damit ihr euch emotional auf die Finale eurer Serienlieblinge vorbereiten könnt, stellen wir euch hier einmal die 34 Serien vor, deren Ende für 2026 bereits beschlossene Sache ist.



Tschüss, Stranger Things: Einer der größten Netflix-Hits endet

Serie: Stranger Things

Endet mit Staffel 5

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? 1. Januar 2026

Pünktlich zum Neujahrstag begann das frische Serienjahr 2026 mit dem wohl größten Serienende, das es auf Netflix bisher zu sehen gab. Nach insgesamt 5 Staffeln und 42 Episoden zogen die nicht mehr ganz so kindlichen Kids aus Hawkins in die letzte Schlacht gegen den monströsen Vecna.

Nach 5 Staffeln: The Boys verabschiedet sich bei Amazon

Serie: The Boys

Endet mit Staffel 5

Sender: Amazon

Wann läuft das Finale? 20. Mai 2026

Amazons bitterböse Superhelden-Satire The Boys schockiert seit 2019 mit Blutfontänen, Super-Orgien und derben Sprüchen. In Staffel 5 steht nun die längst überfällige Eskalation des Konflikts zwischen Billy Butcher und Homelander bevor. Mit der finalen Schlacht zwischen Supes und Menschen könnte der Serien-Hit endlich sein tödliches Versprechen einlösen und einige Hauptfiguren über die Klinge springen lassen. Schocks sind garantiert.

Mit The Witcher Staffel 5 endet die größte Fantasysaga von Netflix

Serie: The Witcher

Endet mit Staffel 5

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? Herbst 2026

Im Herbst 2025 begann für The Witcher eine neue Ära. Nach dem Ausstieg von Hauptdarsteller Henry Cavill übernahm Liam Hemsworth das Zepter, um das Abenteuer von Geralt von Riva fortzusetzen. Mit der 5. Season steht bereits Serienfinale bevor, das in nur acht Folgen die zwei noch ausstehenden Romane aus Andrzej Sapkowskis Hexer-Saga adaptieren wird. Nicht nur die Geschichte von Geralt, Ciri und Yennefer wird abgeschlossen, sondern auch Netflix' bisher größtes Fantasy-Franchise.

Outlander beendet die romantischen Zeitreisen nach 8 Staffeln

Serie: Outlander

Endet mit Staffel 8

Sender: Starz

Wann läuft das Finale? vsl. 8. Mai 2026

Auch wenn Diana Gabaldons Buchvorlage der romantischen Zeitreise-Serie Outlander noch längst nicht beendet ist, müssen sich Fans schon vorher auf einen tränenreichen Abschied von Jamie und Claire sowie ihrem kleinen Fraser-Clan verabschieden. Das Outlander-Universum geht zumindest mit dem Spin-off Outlander: Blood of My Blood nach dem Ende weiter.

The Walking Dead: Abschied von Daryl Dixon nach 16 Jahren?

Serie: The Walking Dead: Daryl Dixon

Endet mit Staffel 4

Sender: AMC

Wann läuft das Finale? voraussichtlich September 2026

Seit über 15 Jahren schon ziehen Norman Reedus und Melissa McBride als Daryl und Carol durch die Zombie-Apokalypse. Nach 11 Staffel The Walking Dead fand das Duo in der Spin-off-Serie Daryl Dixon schließlich in Europa erneut zusammen, doch nach 4 Seasons steht auch dieses Kapitel ihrer Geschichte vor dem Abschluss. Da bisher keine weiteren neuen Serien-Ableger angekündigt wurden, könnte ein endgültiger Abschied von Carol und Daryl bevorstehen.

Bei Netflix & Co: Noch mehr schmerzvolle Serien-Abschiede 2026

Neben den oben Genannten werden 29 weitere Serien im kommenden Jahr beendet. Besonders Netflix-Fans müssen sich wieder auf einige tränenreiche Abschiede gefasst machen. Hier stehen abseits von The Witcher und Stranger Things bereits 14 (!) weitere Serienenden fest.



