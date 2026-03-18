Ausgerechnet dank eines Horrorfilms gelang jetzt etwas, das 97 Jahre (!) nicht passiert ist

Der Horrorfilm Blood & Sinners von Ryan Coogler schrieb schon bei der Oscar-Nominierung Geschichte und nahm am Ende viele Preise mit nach Hause. Einer davon geht jetzt ebenfalls in die Geschichtsbücher ein.

Als die Oscar-Nominierungen bekannt wurden, staunten viele Branchen-Beobachter:innen nicht schlecht, als der Horrorfilm Blood & Sinners Sage und Schreibe 16 Mal aufgestellt wurde und damit einen Rekord brach. Besonders beeindruckend für einen Genre-Film. Bei der Verleihung am letzten Wochenende war das Werk von Ryan Coogler dann zusammen mit One Battle After Another der große Gewinner des Abends und erhielt vier Oscars.

Einer der vier Preise für Blood & Sinner schrieb sogar erneut Academy Award-Geschichte: der für die beste Kameraarbeit.

Erster Oscar für eine Kamerafrau dank Horrorfilm Blood & Sinners

Aufgestellt für den Preis waren auch die Directors of Photography von Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another und Train Dreams. Am Ende erhielt jedoch Kamerafrau Autumn Durald Arkapaw den Preis und wurde damit nach 97 Jahren Oscar-Geschichte nicht nur die erste weibliche Gewinnerin in dieser Kategorie, sondern auch die erste schwarze Person. Eine doppelte historische Premiere, die viel zu lange auf sich warten ließ.

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Auf ihrem Instagram -Profil schrieb die Gewinnerin Folgendes:

Ich bin überaus stolz auf unser Team und diesen Film. Es wird mir schwerfallen, all diese Erinnerungen hinter mir zu lassen und weiterzugehen, weil das bedeutet, dass ich nicht jede Woche monatelang mit diesen wunderbaren Künstler:innen zusammensein kann. Danke an alle, die für diesen Film gekämpft, diesen Film gelobt und diesen Film in Herz und Seele gefühlt haben. Die Menschen, die ihn geschaffen haben, fühlen sich geehrt, dass ihr es getan habt.

Zuvor hatte die US-amerikanische Kamerafrau an Filmen wie Black Panther: Wakanda Forever (ebenfalls von Coogler) und The Last Showgirl von Gia Coppola gearbeitet.

Nur 3 Frauen waren vor der aktuellen Gewinnerin nominiert

Insgesamt war Autumn Durald Arkapaw erst die vierte Frau (!), die seit der ersten Oscar-Verleihung 1929 für einen Kamerapreis nominiert war. Ihre leer ausgehenden Vorgängerinnen waren laut The Guardian :

Auch im Regiebereich liegt der erste Academy Award für eine Frau nicht sehr weit zurück. Der ging an Kathryn Bigelow für das Kriegsdrama The Hurt Locker von 2008, das auch den Preis als bester Film erhielt. Mit der diesjährigen Auszeichnung für die beste Kameraarbeit wurde nun aber die letzte Lücke geschlossen, die bisher exklusiv von Männern besetzt war.