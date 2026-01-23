Ausgerechnet einem Horrorfilm gelingt bei den Oscars 2026, was noch nie ein anderer Film schaffte

Die Oscar-Nominierungen sind da und bereits jetzt wurden große Rekorde gebrochen. Ausgerechnet ein Horrorfilm konnte so viele Nominierungen ergattern, wie kein Film zuvor.

Für gewöhnlich hatten es Horrorfilme bei den Oscars immer ein wenig schwerer. Am Ende waren es doch meistens die Dramen oder großen Blockbuster, die mit den meisten Nominierungen für einen Academy Award dastanden. Dieses Jahr ist es mit Ryan Cooglers Blood & Sinners tatsächlich ein gruseliger Genre-Film geworden, der mit den meisten Nominierungen dasteht.

Doch nicht nur das, Blood & Sinners stellte mit seinen Nominierungen einen Rekord auf, dem kein Film bisher gelungen ist.

Horror-Highlight Blood & Sinners bricht Oscar-Rekord bei Nominierungen

Blood & Sinners erzählt von den Zwillingen Smoke and Stack, die eine Scheune in ihrer Heimatstadt in Mississippi gekauft haben, um dort einen Juke Joint zu eröffnen und einen friedlichen Ort fernab des Ku-Klux-Klans zu schaffen. Mitten beim Höhepunkt der Feier, wird die fröhliche Gemeinschaft jedoch von ungebetenen Besuchern gestört, was verheerende Folgen nach sich zieht ...

Inszeniert wurde der Film von Ryan Coogler (Creed, Fruitvale Station). Mit Michael B. Jordan in einer Doppelrolle und Delroy Lindo sowie Wunmi Mosaku in Nebenrollen ist der Film hervorragend besetzt. Alle drei Darsteller:innen erhielten für Blood & Sinners jetzt eine Oscar-Nominierung und auch Ryan Coogler wurde für die beste Regie nominiert.

Insgesamt erhielt der unter anderem für den besten Film nominierte Horrorfilm 16 Nominierungen, womit er die bisherigen Nominierungs-Champions Titanic, La La Land und Alles über Eva überholte, wie Variety berichtet. Ein neuer Rekord!

Wann werden die Oscars verliehen?

Ein erster Meilenstein ist Blood & Sinners mit seiner stattlichen Anzahl an Nominierungen bereits gelungen. Doch mit wie vielen Auszeichnungen der Film am Ende wirklich abräumen kann, wissen wir erst nach der Nacht vom 15. auf den 16. März, da an diesem Abend Hollywoods begehrtester Preis verliehen wird. Die Konkurrenz der weiteren Nominierten Filme ist durchaus stark.