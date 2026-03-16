Ausgerechnet Scream 7 hat gerade einen 30 Jahre alten Rekord der Horror-Reihe übertroffen

Der neue Teil der Scream-Reihe ist an den Kinokassen nicht aufzuhalten. Jetzt hat der Slasher sogar eine Bestmarke übertroffen, die bislang vom Original verteidigt wurde.

Kult-Franchises sind kaum totzukriegen und gerade im Horror-Genre sind langlebige Reihen auch nach vielen Jahren noch sehr erfolgreich. Der beste Beweis dafür ist aktuell wieder Scream 7, der sich direkt nach dem Start als Kino-Sensation entpuppte. Jetzt hat der neueste Teil noch eine Bestmarke erreicht, die seit dem allerersten Scream-Film nicht mehr übertroffen wurde.

Scream 7 ist jetzt der finanziell erfolgreichste Teil der gesamten Reihe

Wie Variety berichtet, ist Scream 7 mit einem weltweiten Einspielergebnis von 176,9 Millionen Dollar jetzt der finanziell erfolgreichste Teil des gesamten Franchise. Zuvor wurde dieser Status noch immer Scream von 1996 zuteil, der auf ein globales Box Office-Ergebnis von 173 Millionen Dollar kommt.

Die Vorzeichen für Scream 7 waren nicht ideal. Dem aktuellsten Teil der legendären Horror-Reihe geht eine turbulente Produktionsgeschichte voraus, bei der unter anderem die Hauptdarstellerinnen Melissa Barrera und Jenna Ortega ausgestiegen sind. Nachdem anschließend auch Regisseur Christopher Landon hingeworfen hatte, inszenierte Scream-Autor Kevin Williamson den neuen Film erstmals selbst. Nachdem sie in Teil 6 nicht dabei war, kehrte zudem Scream-Urgestein Neve Campbell als Sidney Prescott für Teil 7 in einer zentralen Hauptrolle zurück.

Der Scream 7-Start wurde von negativen Kritiken begleitet, durch die der Slasher auf einen mageren Rotten Tomatoes-Score von nur 31 Prozent kommt. Das Publikum hat sich jedenfalls kein bisschen davon abschrecken lassen und Scream 7 schon jetzt zum finanziellen Höhepunkt der Reihe erhoben.

Wie steht es nach Scream 7 um Scream 8?

Ein achter Scream-Teil wurde vom Studio bis jetzt nicht offiziell angekündigt. Bei dem weiterhin großen kommerziellen Erfolg der Reihe dürfte dieser Schritt aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Wie Scream 8 dann aussieht, lässt sich bis jetzt nur mutmaßen.

In einem exklusiven Interview mit der Scream-Fanseite Hello Sidney erklärte Kevin Williamson jedenfalls kürzlich, dass er nicht als Regisseur für einen achten Teil zurückkehren wolle. Ob das seine endgültigen Worte dazu sind und wer dann für einen weiteren Film der Slasher-Reihe auf dem Regiestuhl sitzen könnte, ist aktuell nicht bekannt.