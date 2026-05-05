Ausgerechnet wegen Dr. Cox verliert mich das Scrubs-Revival: Was soll das?

Als Scrubs-Fan der ersten Stunde hatte ich nicht viel bei der sich wenig trauenden Revival-Staffel anzumerken. Nur was das Revival mit Dr. Cox und J.D. anstellt, raubt mir langsam den letzten Nerv.

Dafür, dass es sich bei Scrubs um eine Comedyserie handelt, mussten wir während des Revivals schon oft von diversen Momenten und Folgen berichten, die uns aus verschiedenen Gründen das Herz gebrochen haben. Historisch hat die Originalserie Scrubs - Die Anfänger diese delikate Balance aus Humor und Drama auch immer gut hinbekommen. Nur ausgerechnet bei der Beziehung zwischen J.D. (Zach Braff) und Dr. Cox (John C. McGinley) lehnt sich die Neuauflage so sehr Richtung emotionalem Kuschelkurs, dass es mich angesichts einer sich ohnehin sehr safe anfühlenden Staffel langsam auf die Palme bringt.

Das ist besonders in Staffel 10, Episode 8 (Mein Tag gegen die Statistik) zu spüren, die seit Mittwoch dieser Woche bei Disney+ online ist.

Der ganze Dr. Cox-Schmalz im Scrubs-Revival fühlt sich wie zynischer Fanservice an

Zu Beginn von Scrubs wurde uns J.D.s widerspenstiger Mentor als harter Hund vorgestellt, der sich aber im Laufe der Serie als gute Seele entpuppt. Trotz schroffer Schale stellt er sich zum Wohl der Patient:innen gegen die Krankenhausleitung und das profitbedachte Gesundheitssystem. Damit spielte der Charakter Dr. Cox in einen Zeitgeist hinein, der kompetente Arschlöcher glorifizierte, die unausstehlich, aber verdammt noch mal die besten ihres Fachs sind. So konnte man sich selbst clever und cool vorkommen, wenn der schlauste Mann im Raum andere eloquent und unterhaltsam herunterputzt. Dr. House und Gordon Ramsey waren nicht umsonst ähnlich lang auf Sendung.

Wann immer wir eine sanfte oder verletzliche Seite von Dr. Cox mitbekamen, war es ein großer Moment, von dem Fans noch heute reden. Zwischen diesen lagen aber oft mehrere Staffeln. Als J.D. ihm etwa nach dem tödlichen Tollwut-Vorfall im Sacred Heart Hospital aus seiner Depression verhalf (Mein gefallenes Idol aus Staffel 5) oder wenn Cox im damaligen Staffelfinale endlich zugab, welch hohe Meinung er wirklich von seinem Schützling hat (Mein Finale, Teil 2 aus Staffel 8). Doch während das alte Scrubs es mit der emotionalen Verstümmelung von Dr. Cox und der Seltenheit seiner Sensibilität womöglich etwas übertrieb, leidet die neue Staffel am genau gegenteiligen Problem.

Im Scrubs-Revival haben wir in Staffel 10 gerade mal neun Episoden. Dr. Cox bekamen wir bisher in zwei davon zu sehen – und in beiden wurde Fans in übertrieben hoher Dosis genau das verabreicht, was damals so selten und besonders war: Gefühlige Momente zwischen Emotionsbündel J.D. und Eisbrocken Dr. Cox. Dabei beschleicht einen fast das Gefühl, sich in einer von Dr. Dorian herbeigesehnten Tagtraumfantasien zu befinden.

Im Auftakt sagt der Mentor seinem damaligen Arzt-Azubi, wie sehr er ihn und seine emotionale Intelligenz zurück im Krankenhaus braucht und bewegt ihn zur Rückkehr. In der neusten Folge bricht Cox schwer erkrankt zusammen, gesteht sich seine Angst ein und lässt sich darauf ein, persönlich von J.D. umsorgt zu werden. Nicht, weil man wirklich daran interessiert ist, einen Perry Cox zu zeigen, der sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat und vielleicht sogar etwas altersmilde geworden ist. Sondern, weil es damals funktionierte und zu den Lieblingsszenen der Fans zählt.

Und während die Szenen durchaus effektiv sind, große Scrubs-Gefühle zu erzeugen, gegen die auch ich nicht ganz immun bin, sträube ich mich mit jeder Fan-Faser dagegen. Weil es sich nicht ganz ehrlich den Charakteren gegenüber anfühlt und vor allem, weil es mir wie billiger Fanservice vorkommt, dessen Manipulation nur allzu greifbar ist.

Mehr Serien-Meinungen von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Dr. Cox als Opfer der Hopecore-Ära?

Was hier mit Dr. Cox in die Binsen gegangen ist, hat zum einen mit dem Zeitgeist und zum anderen mit der geringen Episodenzahl des Scrubs-Revivals zu tun. Während die Serie seine problematischen Aspekte neuerdings durch Perso-Leiterin Sibby Wilson (Vanessa Bayer) adressiert, hat sich in den Medien zuletzt einiges getan. Statt Unterhaltung der Post-9/11-2000er mit edgy Charakteren und grenzwertigen Gags haben wir heute Filme und Serien unter der Hashtag-tauglichen Überschrift Hopecore.

Nicht nur im Rahmen von Comedys wie Ted Lasso, das ebenfalls von Scrubs-Schöpfer Bill Lawrence stammt, auch in Fantasyserien wie A Knight of the Seven Kingdoms oder Sci-Fi-Blockbustern wie Der Astronaut - Project Hail Mary stehen liebenswürdige Männer im Mittelpunkt von Geschichten, die den aktuellen Zeiten voller Krieg und Zukunftsangst zum Trotz Hoffnung schenken sollen. Und das ist auch gut so. Man könnte sogar argumentieren, dass J.D. immer schon ein mit seinen Gefühlen und Fantasien im Einklang stehender Protagonist war, der da hervorragend reinpasst.

Scrubs war trotzdem kein Hopecore. Weil eben der (ansatzweise ärgerliche) Gag darin bestand, dass Dr. Dorian ein Hetero-Mann ist, der unironisch Musicals und Appletinis mag und gleichzeitig eine verantwortungsvolle Position bekleidet. Was das angeht, hat die Krankenhauskomödie sich kein Stück weiterentwickelt und fordert sein von damals mitgezogenes Publikum mit dem Revival kein Stück heraus. Es sind die größtenteils selben Charaktere mit den größtenteils selben Eigenschaften im selben Job mit gleichen Gags von vor 20 Jahren. Das Branchenblatt Variety bezeichnete es in einer Review sogar (nicht ganz unberechtigt) als "Millenial Cringe". Ein Schuh (oder Krankenhauspantoffel), den ich mir als Fan durchaus anziehen kann.

So hat man zwar keineswegs die mittlerweile gerügten Rants von Dr. Cox gestrichen, auf die natürlich niemand verzichten wollt – sonst kann man es mit der Neuauflage gleich ganz sein lassen. Als Kompromiss bettete man ihn aber zu jeder Gelegenheit in eine aufsehenerregende Herzschmerz-Story ein. In zwei von zwei Cox-Folgen drückt man mit ausgerechnet diesem Charakter ohne Unterlass auf die Tränendrüse, was gleichzeitig wie miese Stimmungs-Balance und eine fragwürdige Kehrtwende wirkt.

Hoffen wir, das Scrubs-Revival bekommt in Staffel 2 (aka Season 11) wieder mehr Folgen und findet einen Groove, bei dem man nicht meint, Fans in dieser Frequenz mit emotionalen Highlight-Momenten überdosieren zu müssen.