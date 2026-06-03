Avatar 2-Star über gescheitertes James Bond-Vorsprechen: "Sie haben mich angeschaut, als wäre ich verrückt"

Mit Avatar und Avatar 2 begeisterte er Millionen, bei James Bond versagte er: Sam Worthington enthüllte einst die Geschichte seines gescheiterten 007-Vorsprechens.

Kaum eine Rolle ist so begehrt wie James Bond. Anfang der 2000er Jahre bewarb sich vermutlich jeder Schauspieler, der einigermaßen in das Profil passte, für den ikonischen Part beim Neustart Casino Royale. Neben Henry Cavill gehörte dazu auch Sam Worthington, der am Anfang seiner Hollywood-Karriere stand.

Bevor Worthington dank Terminator: Die Erlösung, Kampf der Titanen und Avatar – Aufbruch nach Pandora zum Blockbuster-Star wurde, versuchte er sein Glück beim James Bond-Casting. 2023 war Worthington in der australischen Radiosendung Fitzy & Wippa zu Gast und teilte einige Details zu seinem gescheiterten Vorsprechen.

Vor Avatar-Erfolg: Sam Worthington scheiterte beim James Bond-Vorsprechen

Wie jeder andere Schauspieler, der für James Bond vorspricht, musste Worthington eine Szene aus Liebesgrüße aus Moskau spielen.

Du gehst rein, da ist eine junge Frau im Bett, du verführst sie. Ich konnte den Killer in Bond ziemlich gut rüberbringen, aber den Charme habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Ich konnte sie nicht verführen. Der Anzug hat einfach nicht gepasst.

Hier könnt ihr den Trailer zu Liebesgrüße aus Moskau schauen:

James Bond From Russia With Love - Trailer (English)

Für Worthington, der Australier ist, war vor allem der Akzent ein Problem. Aber auch darüber hinaus passte seine Vision nicht zum gesuchten Bond.

Ich habe versucht, einen britischen Akzent zu machen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich einen weißen Smoking wie Roger Moore tragen möchte. Ich wollte Kung-Fu-Moves zurückbringen, und sie haben mich angeschaut, als wäre ich verrückt.

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Dennoch hat er eine zweite Chance erhalten. Überzeugen konnte er die Verantwortlich trotzdem nicht. Stattdessen führt Worthington nun die Avatar-Reihe an.

Es war furchtbar. Ich klang wie Dick Van Dyke aus Mary Poppins. Ich erinnere mich daran, wie [Regisseur] Martin [Campbell] sagte: 'Versuche es nochmal mit deiner normalen Stimme. Alles ist gut.'

Beim großen Bond-Casting in den 2000ern konnte sich Daniel Craig durchsetzen, der den Geheimagenten fünfmal verkörperte. Mit Keine Zeit zu sterben verabschiedete er sich 2021 von der Rolle. Seitdem steht die Frage im Raum, wer der nächste Bond wird. Zuletzt kristallisierte sich der 26-jährige Tom Francis als neuester Favorit heraus.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.



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