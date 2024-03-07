Avatar 3: Alle Infos zu Start, Trailer und Handlung von Fire and Ash

Wann kommt Avatar 3 ins Kino? Gibt es schon einen Trailer? Wie lange geht die Sci-Fi-Fortsetzung? Wir haben alle wichtigen Infos zu Fire and Ash auf einen Blick für euch.

Über fünf Milliarden US-Dollar haben die ersten beiden Avatar-Filme im Kino eingespielt. Nun bereitet Regisseur James Cameron mit seinem Team das nächste Kapitel der Sci-Fi-Saga vor: Avatar: Fire and Ash. Es handelt sich um den mit Abstand größten Kino-Blockbuster des Jahres. In diesem Artikel sammeln wir alle Updates dazu.

Wann startet Avatar 3 im Kino?

Avatar 3 startet am 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos. Damit fällt die Wartezeit deutlich kürzer aus als bei Avatar: The Way of Water. Anstelle von 13 quälend langen Jahren vergehen dieses Mal nur drei Jahre bis zur Rückkehr nach Pandora. Und das Beste ist: Der Fahrplan für die Filme danach steht auch schon fest.

Die Kinostarts der Avatar-Fortsetzungen im Überblick:

Avatar 3 startet am 17. Dezember 2025



Avatar 4 startet am 19. Dezember 2029



Avatar 5 startet am 17. Dezember 2031



Das Ende der Avatar-Saga ist zudem noch nicht in Stein gemeißelt. Im Gespräch mit People hat Cameron durchblicken lassen, dass er sich sogar Avatar 6 und Avatar 7 vorstellen kann, auch wenn er diese vermutlich nicht inszenieren wird. Darüber hinaus denkt Cameron aktiv über eine animierte Pandora-Anthologie als Spin-off nach.

Gibt es schon einen Trailer zu Avatar 3?

Ja! Nachdem der Trailer erstmals im April 2025 auf der Cinemacon gezeigt wurde, kam er im Zuge des Kinostarts von The Fantastic Four: First Steps erstmals ins Kino. Wenige Tage später veröffentlichte Disney die Vorschau im Internet. Nachfolgend könnt ihr euch den actiongeladenen Trailer zu Avatar: Fire and Ash anschauen.

Avatar: Fire and Ash - Trailer (Deutsch) HD

Was ist der Titel von Avatar 3?

Im November 2018 machte eine Liste mit möglichen Titeln für die Avatar-Fortsetzungen die Runde. Darunter befand sich auch der richtige Titel für den zweiten Teil. Die nachfolgenden Filme würden laut dieser Liste The Seed Bearer, The Tulkun Rider und The Quest of Eywa lauten (via BBC ). Im August 2024 wurde jedoch verkündet, dass Teil 3 einen anderen Namen trägt: Avatar: Fire and Ash. Das ist jetzt der offizielle Titel.

Was ist die Handlung von Avatar 3?

Mit jedem neuen Avatar-Film erwarten uns weitere Pandora-Biome, die wir zuvor noch nicht gesehen haben, so auch in Avatar: Fire and Ash. Im Interview mit Entertainment Weekly erklärte der verstorbene Produzent Jon Landau im Dezember 2022:

Jeder [Avatar-]Film wird dem Publikum neue Clans und neue Kulturen auf Pandora vorstellen. Sobald wir einen Charakter einführen, bleibt er Teil der fortlaufenden Handlung. [...] Ihr könnt also davon ausgehen, dass ihr den Metkayina-Clan [aus Teil 2] in späteren Filmen wiedersehen werdet. In Avatar 3 kommen neue Clans dazu, die auch in Avatar 4 auftauchen und so weiter.

Inzwischen wissen wir auch, um welche Clans es sich handelt:

Mangkwan-Clan: Die sogenannten Ash People haben ein grausames Schicksal erlebt und gelten als abtrünniger Na-vi-Stamm, der dem Schmerz der Vergangenheit mit kriegerischer Attitüde entgegnet. Angeführt wird der Mangkwan-Clan von der furchteinflößenden Varang (Oona Chaplin).

Die sogenannten Ash People haben ein grausames Schicksal erlebt und gelten als abtrünniger Na-vi-Stamm, der dem Schmerz der Vergangenheit mit kriegerischer Attitüde entgegnet. Angeführt wird der Mangkwan-Clan von der furchteinflößenden Varang (Oona Chaplin). Tlalim-Clan: Die Wind Traders treten als genaues Gegenteil davon auf. Mit prächtigen Luftschiffen bewegen sie sich im Einklang mit der Natur durch den Himmel und tragen Hoffnung und Zuversicht in die Welt von Pandora. Anführer des friedlichen Tlalim-Clans ist Peylak (David Thewlis).

Wir werden in den Avatar-Fortsetzungen nicht nur Zeit auf dem paradiesischen Planeten verbringen. Spätestens in Avatar 5 soll auch die Erde eine wichtige Rolle spielen. Und sollte es danach immer noch eine Nachfrage an Avatar-Filmen geben, hätte Cameron Ideen für Teil 6 und 7, wie er dem Hollywood Reporter verraten hat.

Wer gehört zur Besetzung von Avatar 3?

Der Cast der Avatar-Filme wächst und wächst. In Teil 3 kehren zahlreiche der bekannten Figuren aus den vorherigen Abenteuern zurück. Zudem erwarten uns drei neue Gesichter in wichtigen Nebenrollen.

Die Sully-Familie kehrt zurück:

Nicht mehr dabei ist Jamie Flatters als Neteyam. Der Sohn von Jake und Nytiri ist im verheerenden Finale des zweiten Teils gestorben.

Dafür sind einige der Bösen wieder dabei:

Viele vertraute Na'vi-Gesichter ebenso:

Und noch ein paar weitere Figuren:

Joel David Moore als Dr. Norm Spellman

Dileep Rao als Dr. Max Patel



An neuen Gesichtern erwarten uns:

Oona Chaplin als Varan

David Thewlis als Peylak

Michelle Yeoh als Dr. Karina Mogue

Obwohl er zwischenzeitlich für die Avatar-Fortsetzungen rumort wurde: Vin Diesel gehört nicht zum Cast von Avatar 3. Dafür dürfen wir uns über die Rückkehr von Payakan freuen. Der Tulkan, eine Art Wal auf Pandora, hat sich im zweiten Teil mit Lo'ak angefreundet und spielte im Verlauf des Films eine wichtige Rolle.