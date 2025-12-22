Avatar 3 legt nur den drittbesten Kinostart des Jahres hin – zwei Filme waren erfolgreicher

Der Moment der Wahrheit ist gekommen: Kann James Cameron mit der Avatar-Saga ein weiteres Box-Office-Wunder wirken? Die Zahlen vom Wochenende sind riesig – und trotzdem etwas enttäuschend.

Es gibt insgesamt sieben Filme, die über zwei Milliarden US-Dollar eingespielt haben – und drei davon stammen von James Cameron. Nicht nur mit Titanic konnte der kanadisch-neuseeländische Filmemacher sämtliche Box-Office-Rekorde brechen. Auch die ersten beiden Avatar-Filme haben Geschichte geschrieben.

Teil 1 avancierte mit 2,9 Milliarden US-Dollar zum erfolgreichsten Film überhaupt. Teil 2 steht mit 2,3 Milliarden US-Dollar auf Platz 3. Kein Wunder, dass die Erwartungen an den nächsten Teil der Sci-Fi-Saga astronomisch waren. Nun gibt es die ersten Zahlen zu Avatar: Fire and Ash. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Avatar 3 übernimmt die Spitze der Kino-Charts

Wie der Hollywood Reporter berichtet, kommt das dritte Pandora-Abenteuer an seinem ersten Wochenende auf 345 Millionen US-Dollar. Im Vergleich: Teil 1 spielte 242 Millionen US-Dollar ein, Teil 2 unglaubliche 441 Millionen US-Dollar. Somit ist der neue Film sehr erfolgreich, allerdings nicht auf dem Überfliegerlevel des Vorgängers.

Konkret verteilen sich die Zahlen wie folgt: 88 Millionen US-Dollar des Einspiels stammen aus Nordamerika. 257 Millionen US-Dollar aus den internationalen Märkten, darunter 57,6 Millionen US-Dollar aus China, 21,4 Millionen US-Dollar aus Frankreich und 18 Millionen US-Dollar aus Deutschland, wie Deadline zusammenfasst.

Teil 1 startete mit 77 Millionen US-Dollar in den USA und Kanada, Teil 2 brachte es aus 134 Millionen US-Dollar. Die Prognosen für Avatar: Fire and Ash beliefen sich in diesem Markt auf 100 bis 130 Millionen US-Dollar. Die 88 Millionen US-Dollar, die er dort nun eingespielt hat, sind somit etwas enttäuschend – und trotzdem noch beachtlich.

An Zoomania 2 und Ne Zha 2 kommt Avatar 3 nicht vorbei

Mit seinen 354 Millionen US-Dollar hat Avatar: Fire and Ash den weltweit drittbesten Start des Jahres hingelegt. Nur Zoomania 2 (560 Millionen US-Dollar und Ne Zha 2 (431 Millionen US-Dollar) waren erfolgreicher. Dennoch ist fraglich, ob die Sci-Fi-Fortsetzung an den Mega-Erfolg der ersten beiden Teilen anschließen kann.

Laut jüngsten Angaben soll Avatar: Fire and Ash ein Budget von 400 Millionen US-Dollar verschlungen haben – und da sind Marketingkosten noch mit eingerechnet. Zudem werden die Einnahmen mit den Kinos geteilt. Damit ein solcher Film schwarze Zahlen schreibt, muss er das Zwei- bis Dreifache seiner Produktionskosten einnehmen.

Mit einem Eröffnungswochenende von 345 Millionen US-Dollar befindet sich der Film auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir allerdings über den Erfolg von Avatar-Filmen sprechen, ist nicht die Milliardenhürde der Standard, sondern die Zwei-Milliarden-Hürde. Ob Avatar: Fire and Ash das schafft, ist tatsächlich fraglich.

Das Box-Office-Urteil von Avatar 3 ist noch nicht gefällt

Nur drei Jahre mussten wir dieses Mal auf die Fortsetzung warten. Das schmälert den Event-Charakter des Blockbusters, wenn wir bedenken, dass vor Avatar: The Way of Water über eine Dekade ohne Na'vis auf der großen Leinwand ins Land gezogen war. Gleichzeitig sind Avatar-Filme sehr langlebig an den Kinokassen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Blockbustern, die das meiste Geld in den ersten Tagen nach ihrem Start einspielen, hält sich Avatar in der Regel monatelang in den Kinos und kommt so am Ende auf seine Rekorde. Bis wir ein endgültiges Box-Office-Urteil für Avatar: Fire and Ash fällen können, müssen wir also noch abwarten.

Avatar: The Way of Water hatte seinerzeit am 22. Januar 2023 die Zwei-Milliarden-Marke überschritten – also rund einen Monat nach Kinostart. Vier weitere Monate konnte sich der Film in den USA und Kanada im Kino halten, ehe er Juni 2023 bei Disney+ ins Streaming-Abo aufgenommen wurde und damit endgültig ins Heimkino wechselte.

Avatar: Fire and Ash läuft seit dem 17. Dezember 2025 im Kino.