Avatar-Fans bangen immer noch um Teil 4 – jetzt macht James Cameron Hoffnung mit kompletter Neuerung

Avatar 3: Fire and Ash hat im Vergleich zu den Vorgängern enttäuschende Zahlen an den Kinokassen geliefert, was Fans in Sorge brachte. Jetzt nimmt uns James Cameron die Angst.

1,48 Milliarden US-Dollar hat Avatar 3: Fire and Ash an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Diese Zahl wäre wohl für jeden Film ein unglaublicher Erfolg – für James Camerons monumentale Sci-Fi-Reihe ist sie jedoch eine herbe Enttäuschung. Denn Teil 1 und Teil 2 haben mit rund 2,9 Milliarden und 2,3 Milliarden (via Box Office Mojo ) so stark vorgelegt, dass hier ganz eindeutig ein Rückgang des Publikumsinteresses zu verzeichnen ist.

Demnach gerieten Avatar-Fans zuletzt in Sorge um die Zukunft des Franchise. Doch James Cameron hat nun mit einer neuen Aussage wieder Hoffnung geschöpft.

Avatar 4 ist "sehr wahrscheinlich": James Cameron macht Hoffnung zur Zukunft der Sci-Fi-Reihe

James Cameron ließ sich bei den diesjährigen Saturn Awards blicken, um den Preis für den besten Science-Fiction-Film für Avatar: Fire and Ash entgegenzunehmen, und gab dabei ein heiß erwartetes Update zur möglichen Fortsetzung Avatar 4. Wie Screen Rant berichtet, sei das Sequel mittlerweile "sehr wahrscheinlich", auch wenn vom Studio Disney dazu noch kein offizielles grünes Licht erfolgte.

Avatar-Fans dürfen somit ab sofort ein wenig beruhigter schlafen, auch wenn das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen ist. Doch auch wenn über die Reihe hinweg ein finanzieller Rückgang zu verzeichnen ist, kann Avatar 3 noch immer als voller Erfolg gewertet werden. Variety schätzte die Produktionskosten des Films zuletzt auf unglaubliche 400 Millionen US-Dollar. Ein Einspielergebnis von 1,48 Milliarden umfasst immerhin mehr als das Dreifache des Budgets. Somit hat sich Avatar 3 für Disney definitiv rentiert – egal, ob der Film schlechter performt hat, als seine Vorgänger.

James Cameron will für Avatar 4 auf Feedback der Fans hören

Wie Cameron laut Screen Rant weiterhin bei den Saturn Awards verlauten ließ, wolle er für Avatar 4 das Feedback des Publikums in Betracht ziehen. Diese Worte sind aus dem Mund des Meisterregisseurs selten, der in der Branche für seinen Perfektionismus und eigenwillige Vision bekannt ist. Das würde unter anderem bedeuten, dass Cameron sich noch einmal an das Drehbuch für Avatar 4 setzt, das eigentlich schon seit Jahren fertig ist. Wir dürfen allemal gespannt sein, was dabei letztendlich herauskommt.

Sollte Avatar 4 letztendlich grünes Licht bekommen, steht sogar bereits der offizielle Kinostart fest. Fans müssten hier jedoch wieder einige Jahre an Geduld mitbringen. Die Sci-Fi-Fortsetzung soll die deutschen Kinos am 19. Dezember 2029 erreichen.