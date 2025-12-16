Avatar-Genie James Cameron hat jetzt etwas geschafft, was nur 4 anderen Regisseuren gelungen ist

Vor dem Kinostart des Mega-Blockbusters Avatar 3 kann Regisseur James Cameron jetzt wohl auch offiziell auf ein Mega-Vermögen zugreifen. Sein Reichtum soll einen neuen Meilenstein erreicht haben.

Für viele Filmfans ist James Cameron der unbestrittene Blockbuster-König. Filme wie Aliens, Terminator 2, Titanic und seine aktuelle Avatar-Saga sind Grund genug, den Regisseur zu den größten Mega-Budget-Spektakel-Genies aller Zeiten zu zählen.

Dass Cameron sich durch seine Erfolge als Regisseur keine Sorgen um Geld machen muss, ist schon sehr lange der Fall. Jetzt soll sein persönliches Vermögen kurz vor dem Kinostart von Avatar 3: Fire and Ash aber nochmal eine neue Bestmarke geknackt haben.

James Cameron soll jetzt ein Milliarden-Vermögen besitzen

Laut Forbes ist Cameron mit einem aktuellen Vermögen von gut 1,1 Milliarden Dollar zu den reichsten Regisseuren überhaupt aufgestiegen. Das US-Vermögensmagazin erläutert, dass dieser finanzielle Erfolg neben dem Avatar-Schöpfer sonst nur den Regisseuren Steven Spielberg (7,1 Milliarden), George Lucas (5,3 Milliarden) Peter Jackson (1,7 Milliarden) und Tyler Perry (1,4 Milliarden) gelungen ist. Bei den Forbes-Zahlen handelt es sich generell um Schätzungen, die nicht genau belegt werden können.

Schaut hier noch einen Trailer zu Avatar 3:

Avatar: Fire and Ash - Trailer 2 (Deutsch) HD

Cameron hat sich sein finanzielles Vermögen wenig überraschend vor allem durch den massiven Erfolg seiner Filme als Regisseur angehäuft. Allein die ersten beiden Avatar-Teile, an denen er am Gewinn beteiligt ist, zählen mit jeweils weltweiten Einspielergebnissen von 2,9 und 2,3 Milliarden Dollar zu den drei erfolgreichsten Filmen der Geschichte.

James Camerons Avatar 3 ist zum Greifen nah

Sehr bald könnt ihr euch wieder selbst von Camerons Blockbuster-Opulenz überzeugen. Avatar 3: Fire and Ash läuft ab morgen, den 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos. Der bisher längste Film der Sci-Fi-Reihe entführt in Teil 3 auf einen Teil von Pandora, der bisher noch unergründet war.

Neben den bekannten Hauptfiguren Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldaña) dreht sich die Handlung von Avatar 3 um die "neuen" Na'vi-Stämme Tlalim und Mangkwan. Letzterer hat sich von der gottgleichen Entität Eywa abgewandt und ist den restlichen Na'vi feindlich gesinnt. Ein verheerender Krieg steht bevor.