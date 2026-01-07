Avatar ist das Star Wars unserer Zeit, auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollt

Nach drei Avatar-Filmen ist klar: James Camerons Science-Fiction-Saga ist das neue Star Wars – und das liegt nicht nur am unglaublichen Erfolg der Mega-Blockbuster.

Nur zwei Wochen hat es gedauert, bis Avatar: Fire and Ash die Milliarden-Marke an den Kinokassen passiert hat. Selbst wenn die Fortsetzung am Ende die Zahlen ihrer Vorgänger verfehlt (2,9 und 2,3 Milliarden US-Dollar), dürfte der popkulturelle Status der Sci-Fi-Saga nicht mehr angezweifelt werden. James Cameron hat eines der stabilsten Blockbuster-Monumente der Filmgeschichte kreiert.

Trotz großer Pausen, allgemeiner Skepsis und dem Vorwurf, dass wir das alles schon mal gesehen haben, lockt die Reise nach Pandora zum dritten Mal als Leinwanderfahrung, die aktuell keine andere Filmreihe gewährleisten kann. Avatar ist ein Phänomen, wie es selbst Blockbuster-Giganten wie Marvel und Star Wars nicht mehr von sich behaupten können. Genau genommen ist Avatar zum neuen Star Wars geworden.

Was Avatar und Star Wars gemeinsam haben

Selbst wenn sich die Geschichte von Avatar bislang nur auf einen Mond beschränkt, lassen sich thematisch und erzählerisch zahlreiche Parallelen zur weit entfernten Galaxis schlagen. Genauso wie George Lucas erzählt Cameron eine klassische Geschichte, in der Gut und Böse aufeinandertreffen, während Elemente aus Science-Fiction und Fantasy in einer epischen wie melodramatischen Familiensaga verschwimmen.

Während sich die Skywalker-DNA durch das Star Wars-Universum zieht, hat Cameron inzwischen deutlich gemacht, dass sein größtes Interesse den Sullys gilt. Die Sullys finden sich aufseiten der Na'vi wieder, die gegen eine imperiale Macht rebellieren. Der zentrale Konflikt wird nicht nur militärisch mit beachtlichem Kriegsgerät entschieden. Auch eine geheimnisvolle Macht spielt eine Schlüsselrolle: Eywa.

Die Gemeinsamkeiten von Avatar und Star Wars auf das Worldbuilding zu reduzieren, wird der Sache allerdings nicht gerecht. Avatar ist auf einer noch viel tieferen Ebene mit Star Wars verbunden: Die Filme stammen von einem der wenigen Visionäre in Hollywood – und der ist gewillt, die Filmwelt so zu ändern und zu formen, dass er seine Ideen ins Kino bringen kann. Selbst wenn niemand in der Traumfabrik daran glaubt.

Springen wir zurück in die 1970er Jahre.

George Lucas hat nach dem Studium an der University of Southern California und einer Reihe experimenteller Kurzfilme seinen ersten Hit auf der großen Leinwand gelandet: Die Coming of-Age-Geschichte American Graffiti trifft genau den Nerv der Zeit und spielt bei einem Budget von weniger als einer Million US-Dollar unglaubliche 140 Millionen ein. Eigentlich sollten dem jungen Filmemacher damit alle Türen offenstehen.

Als er jedoch anfängt, von einem gewissen Luke Starkiller und dem Journal of the Whills zu erzählen, verstehen die Produzenten nur Bahnhof – und an diesem Punkt hatte er noch nicht einmal seinen Plan ausgepackt, die Geschichte in zwölf (!) Filmen zu erzählen. Zu abstrakt. Zu kryptisch. Kein Studio wollte Geld in die Hand nehmen, um das Projekt zu finanzieren, das Hollywood 1977 komplett auf den Kopf stellen sollte.

George Lucas hat mit Star Wars das Kino verändert

Krieg der Sterne verwandelte sich in die Definition eines modernen Blockbusters. Und damit sind nicht nur die Menschenmassen gemeint, die sich wörtlich um Häuserblöcke reihten, um ein Ticket für den Film zu ergattern. Vielmehr noch stellte Krieg der Sterne ein Blockbuster-Kino in Aussicht, das dank bahnbrechender Spezialeffekte mit nie vorher gesehenen Bildern verblüffte. Der größtmögliche Eventcharakter.

Wäre man zynisch, könnte man behaupten, dass am Ende vor allem eines übrig geblieben ist: das größte Merchandise-Imperium. Die Wahrheit ist komplexer. Lucas hat den massiven Erfolg von Krieg der Sterne und das daraus entstandene Star Wars-Franchise genutzt, um Wege zu finden, die Bilder aus seinem Kopf noch akkurater im Kino umsetzen zu können. Das führt uns in die 1990er Jahre zu den Prequels.

Zum Weiterlesen: Wie die Prequels eine Kinorevolution lostraten

Die sogenannte Prequel-Trilogie erzählt die Vorgeschichte zum Krieg der Sterne und kam mit neuen Figuren, Schauplätzen und einem völlig neuen Look daher. Ein Look, der sich besonders aus den digitalen Möglichkeiten speiste, die Lucas drei Dekaden Stück für Stück entwickeln konnte: Kameras, Schnittprogramme und die Fähigkeit, jedes Bild so zu manipulieren, bis es seinen Vorstellungen entsprach.

Mit anderen Worten: Lucas hat den Erfolg von Star Wars reinvestiert, um endlich das Star Wars zu schaffen, das er trotz aller filmproduktionstechnischen Quantensprünge in den 1970er Jahren nicht konnte. Zudem produzierte er die Prequels unabhängig und erkaufte sich damit alle erdenklichen kreativen Freiheiten, um eine zutiefst politisch aufgeladene Geschichte über den Untergang der Demokratie zu erzählen.

Dieses Star Wars stieß damals viele Fans vor den Kopf, ist jedoch bis heute eine der wenigen Blockbuster-Produktionen, bei der man wirklich sagen kann, dass sie den Geist eines Pioniers und Autoren in sich trägt. Lucas hätte jedes andere Star Wars drehen können, aber er hat sich genau für dieses hyperspezifische, idiosynkratische Star Wars entschieden, das nun als die Prequel-Trilogie im Kanon steht.

James Cameron wiederholt das Lucas-Kunststück

Bei Avatar lässt sich ein ähnlicher Weg nachvollziehen: Wie Lucas tüftelte Cameron jahrelang entgegen der Zweifel seitens Hollywood an seinen Ideen und ging für deren Umsetzung technologische Wagnisse ein. Wagnisse, die nicht nur die Produktion beeinflussten, sondern auch die Auswertung in den Kinos. Wo Lucas die allgemeine Digitalisierung dieser vorantrieb, erfolgte bei Cameron die Aufrüstung auf 3D.

Nicht einmal einflussreiche Regisseure wie Steven Spielberg und Christopher Nolan haben einen dermaßen flächendeckenden Umbau von Lichtspielhäusern in die Wege leiten können. Lucas und Cameron sind die einzigen beiden Filmemacher, die mit ihren Teams eine solche Veränderung des Kinos auf Blockbuster-Level angestoßen haben. Um dorthin zu gelangen, mussten sie sich ihre eigene Infrastruktur aufbauen.

Die digitale Produktionspipeline, die Lucas mit den Prequels zum neuen Standard machen wollte, funktioniert bei Cameron mit verblüffender Effizienz und lässt sich für Außenstehende kaum noch nachvollziehen. Lucas unternahm mit Jar Jar Binks erste Motion-Capture-Gehversuche vor 35-mm-Kameras. Cameron fängt mit Peformance-Capture, der Fortentwicklung, nur noch das Spiel seiner Stars ein.

Zum Weiterlesen: Wie George Lucas heute die Filmgeschichte rettet

Auch bei diesem Prozess sind Kameras ein elementarer Bestandteil der Dreharbeiten, aber sie filmen weniger, als dass sie Bewegungen und Gesichtsdaten messen. Mit diesen Daten kann Cameron später alles machen, was er will – er ist nicht einmal mehr auf die Entscheidung angewiesen, ob er am Set eine Nachaufnahme oder eine Totale dreht. Ein Traum für George Lucas, der sich nach diesen Freiheiten sehnte.

Natürlich ist Performance-Capture keine alleinige Erfindung von Cameron. Analog zu Lucas, der auf filmischen Errungenschaften seiner Vorgänger aufbaute, nutzte Cameron als Grundlage etwa Peter Jacksons Motion-Capture-Arbeit bei der Herr der Ringe-Trilogie (Stichwort: Gollum) sowie die Erkenntnisse, die Robert Zemeckis aus Filmen wie Der Polarexpress und Die Legende von Beowulf gewonnen hatte.

Avatar ist gerade mehr Star Wars als Star Wars selbst

Das hört sich alles sehr technisch an, schlussendlich ist aber genau das eine weitere tiefe Verbindung zwischen Avatar und Star Wars: Beiden Reihen ist es gelungen, das Abstrakte und Kryptische ihrer Entstehung und ihren Geschichten so zugänglich zu machen, dass sie zu ultimativen Mainstream-Phänomenen aufgestiegen sind. Auch wenn das bedeutet, dass man sich eine unbequeme 3D-Brille aufsetzen muss.

Für andere Filme war das Publikum weniger bereit, den preislichen Aufschlag zu zahlen und durch das getönte Plastik zu blicken. Irgendetwas reizt die Menschen nun aber schon zum dritten Mal, sich scharenweise nach Pandora zu begeben. Vielleicht liegt es daran, dass sowohl bei Cameron als auch bei Lucas alles im Zeichen des Erzählten steht – und der neuen Bilder, die sie in diesem Zuge ins Kino bringen.

An diesem Punkt ist Avatar womöglich sogar mehr Star Wars als das echte Star Wars selbst: Die jüngsten Filme der Sternensaga lassen den Pioniergeist vermissen, mit dem Lucas Bahnbrechendes geschaffen hat. Wer jetzt staunen will, muss sich in Camerons Welt begeben, wo der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen. Hier können wir mit blauen Wesen mitfiebern, die sich mit Walen unterhalten.

Dieser Eigensinn ist die krönende Einheit zwischen Lucas und Cameron: Obwohl die einzelnen Episoden des Sternenkriegs inzwischen felsenfest in der Popkultur verankert sind, ist Star Wars immer noch extrem seltsam. Die Kontrolle von Handelsrouten und einen tollpatschigen Gungan mit flatternden Ohren und betäubter Zunge – das wollte Lucas zeigen, also hat er einen Weg dafür gesucht.

Camerons Interessen sind nicht weniger eigenwillig: Nicht nur den Walen schenkt er große Aufmerksamkeit. Er lässt Figuren Körper tauschen und taucht ins rätselhafte Jenseits von Pandora ab. Nur um wieder zurück zu den Menschen und ihren Maschinen zu fliegen, wo er den militärisch-industriellen Komplex im Mantel eines Kolonialepos mit Umweltbewusstsein verhandelt.

Genau dafür hat Cameron den größten Blockbuster in Hollywoods Geschichte gebaut.