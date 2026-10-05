Avatar ist nicht mehr der erfolgreichste Film aller Zeiten – aber der neue Platz 1 wird niemanden überraschen

Avatar wurde zum wiederholten Male vom Thron des weltweit an den Kinokassen erfolgreichsten Films aller Zeiten gestoßen. Die neue Nummer 1 auf der Chart-Liste dürfte jedoch nur die wenigsten überraschen.

Der Kampf zwischen Avatar - Aufbruch nach Pandora und Avengers: Endgame ist nichts Geringeres als eines der größten Duelle der Filmgeschichte. Als Endgame 2019 in den Kinos startete, war der Hype enorm und gerade in seinem Startwochenende brach der Abschluss von Marvels Infinity-Saga sämtliche Rekorde.

Nach wenigen Wochen konnte er Avatar mithilfe einer neuen Version mit sieben Extra-Minuten überholen. Doch drei Jahre später übernahm Avatar kurz vor dem Start des zweiten Teils wieder die Spitze. Nach einer weiteren Wiederaufführung konnte sich Endgame jetzt erneut die Top-Position sichern.

Avengers: Endgame Extended hievt das Marvel-Spektakel abermals auf die Box-Office-Spitze

Am 24. September hatte Marvel die Strategie von 2019 wiederholt und Avengers: Endgame in den Kinos in einer Extended-Fassung anlaufen lassen, in der es erneut wenige Extra-Szenen zu sehen gibt, die dieses Mal allerdings den kommenden Avengers: Doomsday vorbereiten sollen. Auch wenn sich nicht alle Fans gerade begeistert zu Avengers: Endgame Extended äußern, dürften sich gerade das Regie-Duo Joe Russo und Anthony Russo über die Rückkehr ihres Rekords freuen.

Wie Deadline berichtet, konnte Endgame an seinem zweiten Wochenende dieses Re-Releases Avatar zum zweiten Mal mit einem weltweiten Einspielergebnis von 2,295 Milliarden US-Dollar überholen. Endgame ist somit abermals der erfolgreichste Film aller Zeiten, aber auch nur eine Wiederaufführung von Avatar davon entfernt, diesen Titel wieder abzugeben.

Wann startet Avengers: Doomsday in den Kinos?

Bis zum Kinostart von Avengers: Doomsday ist es gar nicht mehr so lange hin, da der Film noch dieses Jahr ab dem 16. Dezember in den deutschen Kinos anlaufen wird.

Podcast: Das Superhelden-Genre in der Krise

Der Milliarden-Erfolg von Spider-Man: Brand New Day ist mittlerweile eine seltene Ausnahme. Im Podcast nehmen wie die Krise des Superhelden-Genres unter die Lupe:

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Existiert die sogenannte Superhelden-Müdigkeit wirklich? Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Zustand des Genres. Nach einem Überblick über den Aufstieg des Genres bis zum Höhepunkt mit Avengers: Endgame analysieren wir die nachfolgende Krise im Kino sowie im Streaming und diskutieren, welche Veränderungen bei Marvel und DC jetzt anstehen.