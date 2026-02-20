Avatar-Regisseur James Cameron hält Warner-Übernahme durch Netflix für ein "Desaster"

Star-Regisseur James Cameron hat bezüglich der Übernahme von Warner Bros. durch Netflix einige Bedenken. Diese Bedenken äußerte er in einem mittlerweile veröffentlichten Brief an den Kartellrecht-Gesetzgeber der USA.

Kaum ein Thema wurde in den vergangenen Monaten so heiß in der Filmwelt diskutiert wie die Übernahme von Warner Bros. durch Netflix. Und auch, wenn Netflix-CEO Ted Sarandos in einem kürzlichen Interview einige Sorgen bezüglich der Übernahme lindern wollte, herrschen nach wie vor noch viele Bedenken. Ein starker Kritiker dieses Deals ist Avatar-Regisseur James Cameron, dessen Brief an einen US-Senator jetzt veröffentlicht wurde.

James Cameron äußert Bedenken über den Netflix-Warner-Deal beim US-Senat

Wie Variety berichtet, hatte James Cameron bezüglich der Warner-Übernahme durch Netflix einen Brief an den US-Senator Mike Lee geschrieben. Mike Lee ist der Vorsitzende des Senats-Unterausschusses für Kartellrecht und infolgedessen der maßgebliche Gesetzgeber in diesem Bereich. Dieser Brief ist jetzt an die Öffentlichkeit geraten. In seinem Brief beschreibt Cameron diesen Deal als "Desaster" für die Kinobranche. Er merkt an, dass durch diesen Deal viele ihren Job verlieren könnten und viele Kinos schließen müssten.

Das Geschäftsmodell von Netflix steht in direktem Widerspruch zum Kino- und Filmproduktionsgeschäft, das Hunderttausende Amerikaner beschäftigt. Es steht daher in direktem Widerspruch zum Geschäftsmodell der Filmabteilung von Warner Brothers, einem der wenigen verbliebenen großen Filmstudios. [...] Die USA mögen zwar nicht mehr führend in der Automobil- oder Stahlproduktion sein, aber sie sind nach wie vor weltweit führend im Bereich Film. Das wird sich zum Schlechten wenden.

Es sind primär die wirtschaftlichen Folgen der Übernahme, welche dem Kanadier Cameron große Sorgen bereiten.

Das US-Kartellrecht untersucht den Deal strengstens

Mit seinen drei Avatar-Filmen, Terminator oder Titanic ist James Cameron der Regisseur von mehreren der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und somit auch wirtschaftlich ein maßgebliches Sprachrohr der Hollywood-Industrie. Cameron erhielt von Senator Lee bereits eine Antwort, in der dieser berichtete, die Bedenken von Cameron und vieler weiterer Stimmen aus der Industrie bezüglich des Deals zu teilen. Zudem bestätigte er, dass das Thema bislang noch nicht vom Tisch sei.

Mehr:

Sollte die Übernahme tatsächlich durchgeführt werden, halten wir euch natürlich darüber auf dem Laufenden, was das für euch als Kinofans und Netflix-Kund:innen bedeutet.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.

