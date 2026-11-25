Es dürfte kein Geheimnis sein, dass der kommende fünfte Avengers-Film extrem erfolgreich wird. Hier erfahrt ihr, wie sehr allein der neue Trailer durch die Decke gegangen ist.

In wenigen Wochen dürfen Marvel-Fans ihren größten Tag des Jahres feiern. Dann startet endlich Avengers 5: Doomsday im Kino, der ein riesiges Figurenensemble gegen Robert Downey Jr. als Bösewicht Doctor Doom versammelt.

Vor dem Kinostart ist vorgestern der finale Trailer zu Doomsday erschienen, der neue Eindrücke zu dem Marvel-Mega-Spektakel bietet. Jetzt ist die Auswertung zu der Vorschau in Zahlen da und sie fällt beeindruckend aus.

Nur ein Trailer war in den ersten 24 Stunden erfolgreicher als Avengers 5

Wie Deadline berichtet, hat der finale Avengers 5-Trailer in den ersten 24 Stunden nach Release 563 Millionen Views erzielt. Das ist der erfolgreichste Trailer-Launch von Disney aller Zeiten und generell der zweiterfolgreichste überhaupt. Nur der erste Trailer zu Spider-Man: Brand New Day (gehört zum Sony-Vertrieb) wurde mit 718 Millionen Views in den ersten 24 Stunden noch häufiger angeschaut.

Wie Deadline erklärt, ist dieser Rekord umso bemerkenswerter, da finale Trailer zu Filmen in der Regel weniger geschaut werden als die zuvor veröffentlichten. Da sich vorherige Vorschauvideos zu Doomsday mit inhaltlichen Details eher zurückgehalten und auf die vielen verschiedenen Superhelden-Charaktere fokussiert haben, ist das Interesse der Fans aber größer denn je.

Hier könnt ihr den neuen Avengers 5-Trailer auf Deutsch schauen:

Avengers: Doomsday - Trailer 3 (Deutsch) HD

Schon jetzt ist deutlich, wie groß der Hype um Doomsday ist und dass die Marvel-Müdigkeit aus den letzten Jahren 2026 mit Spider-Man: Brand New Day und Avengers 5 wohl der Vergangenheit angehört. Während der vierte Spidey-Teil mit Tom Holland mit einem globalen Box-Office-Ergebnis von 2,5 Milliarden Dollar noch der erfolgreichste Film dieses Jahres ist, soll Doomsday nur über den Ticketvorverkauf bereits über 120 Millionen Dollar eingenommen haben.

Wann startet Avengers 5: Doomsday im Kino?

Ab dem 16. Dezember 2026 läuft der fünfte Avengers-Teil dann in den deutschen Kinos. Viele Filmfans werden sich den Blockbuster vermutlich als Double Feature mit Dune: Part Three als großes Dunesday-Spektakel einplanen, da beide Titel dann zeitgleich laufen.

Welten prallen aufeinander, und die Multiverse Saga schlägt in Marvel Studios’ Avengers: Doomsday ihr letztes Kapitel auf. Beliebte Helden aus drei verschiedenen Universen geraten auf einen tödlichen Kollisionskurs und sehen sich schließlich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Dieser epische Film legt den Grundstein für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe.

Das erwartet euch laut der offiziellen Synopsis in Avengers: Doomsday

Zum riesigen Figurenensemble des MCU-Films gehören unter anderem Sam Wilson (Anthony Mackie), Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Yelena Belova (Florence Pugh), Loki (Tom Hiddleston), die Fantastic Four und die X-Men.