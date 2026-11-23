Wann werden wir Hailee Steinfeld endlich wieder als Kate Bishop sehen? In einem neuen Video teast die Schauspielerin ihre Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe.

Fünf Jahre sind mittlerweile vergangen, seitdem die Marvel-Serie Hawkeye ihre Premiere bei Disney+ gefeiert hat und wir die von Hailee Steinfeld verkörperte Kate Bishop kennengelernt haben. An der Seite des titelgebenden Avengers verdiente sich die Bogenschützin ihre ersten Sporen als Nachwuchssuperheldin.

Auf ein Wiedersehen mussten wir lange warten. Zwar tauchte Steinfeld für einen kurzen Cameo am Ende von The Marvels auf und lieh Kate Bishop auch in den Animationsserien What If...? und Marvel Zombies ihre Stimme. Einen richtigen Auftritt hat sich im Grunde aber seit Hawkeye nicht mehr gehabt. Das soll sich jetzt ändern.

Neues Video bestätigt: Hailee Steinfeld kehrt als Kate Bishop in Avengers: Doomsday zurück

In einem neuen Video meldet sich Steinfeld von der Promo-Tour zu Wie verhext zu Wort und lenkt unseren Blick auf einen Stuhl mit ihrem Namen, der mit einer grünen Schleife verziert ist. Grün als Signalfarbe und ein Stuhl als Casting-Hinweis? Das kann nur eines bedeuten: Kate Bishop kehrt in Avengers: Doomsday zurück!

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Zu Beginn der Produktion wurde der damals schon beachtliche Cast mit einer Reihe von Stühlen enthüllt, auf deren Lehnen die Namen der Schauspielenden standen. Jetzt ist auch raus, dass Hailee Steinfeld in dem Mega-Blockbuster mitspielt. Nicht zuletzt wurde das Video mit folgender Werbebotschaft von Disney gepostet:

Seht euch Hailee Steinfeld in Disneys Wie verhext an, bevor sie in Avengers: Doomsday zurückkehrt.

Wie groß Steinfelds Rolle in Avengers: Doomsday ausfallen wird, ist unklar. Da ihre Beteiligung erst so spät bekannt gegeben wurde und der Rest des Casts bereits enorm ist, sollten wir nicht von allzu viel Screentime ausgehen. Dennoch wird es spannend, wie ihre Marvel-Heldin genau in die multiversale Handlung integriert wird.

Wer weiß, ob wir jemals die Young Avengers sehen, aber zumindest bleibt uns Kate Bishop erhalten

In The Marvels wurde angedeutet, dass um Kate Bishop, Kamala Khan und Co. ein eigenes Superheld:innen-Team entstehen soll, möglicherweise die Young Avengers. Trotz vieler junger Figuren, die in den vergangenen Jahren ins MCU eingeführt wurden, hat das Franchise bisher aber keine allzu großen Schritte in diese Richtung gemacht.

Zumindest haben wir jetzt die offizielle Bestätigung, dass Kate Bishop nicht komplett vergessen ist. Nachdem viele Fans gehofft hatten, dass sie in Spider-Man: Brand New Day vorbeischauen könnte, in dem auch Florence Pugh als Yelena Belova zu sehen war, folgt Hailee Steinfelds Marvel-Comeback mit ein paar Monaten Verspätung.

Avengers: Doomsday startet am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.