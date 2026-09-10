Avengers: Doomsday hat 4 Monate vor seinem Kinostart schon mehr eingespielt als die meisten anderen Filme dieses Jahr

Kann Marvel nach Spider-Man: Brand New Day dieses Jahr noch einen weiteren Mega-Hit an den Kinokassen landen? Der Vorverkauf für Avengers: Doomsday läuft auf alle Fälle sehr gut.

War Spider-Man: Brand New Day nur eine Ausnahme oder ist unter Kinogänger:innen tatsächlich wieder die Marvel-Begeisterung entfacht? Das werden wir spätestens im Dezember herausfinden, wenn Avengers: Doomsday die große Leinwand erobert. Schon jetzt gibt es ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Nachfrage besteht.

Avengers: Doomsday läuft im Vorverkauf sehr gut

Wie Variety berichtet, hat Disney die ersten Vorverkaufszahlen für das neue Marvel-Crossover veröffentlicht. Allein in den USA soll Avengers: Doomsday bereits Tickets im Wert von 50 Millionen US-Dollar verkauft haben. 70 Prozent der Einnahmen wurden durch das neue Premiumformat Infinity Vision erzielt.

Nachdem Dune: Part Three den Avengers alle IMAX-Leinwände weggeschnappt hat, will Disney mit Infinity Vision dem Format Konkurrenz machen, obwohl immer noch niemand so richtig weiß, was da auf uns zukommt. Zumindest scheint die Eventisierung des Ganzen zu funktionieren. Marvel-Fans wollen eine besondere Kinoerfahrung.

Vier Monate vor Kinostart schon Platz 30 der US-Charts

Die 50 Millionen US-Dollar, die Doomsday bislang in den USA einspielen konnte, sind ein guter Startschuss und heben den Film vier Monate vor seinem Kinostart bereits auf Platz 30 der US-amerikanischen Jahrescharts, wie der Abgleich mit den bisherigen Zahlen von Box Office Mojo zeigt – zusammen mit Paw Patrol: Der Dino Film.

Gleichzeitig muss Avengers: Doomsday noch sehr weit klettern, um ein Erfolg zu werden. Alles unter einem Einspiel von zwei Milliarden US-Dollar dürfte als Enttäuschung angesehen werden – vor allem, wenn Spider-Man sogar im Alleingang die 2,4 Milliarden US-Dollar klären und zum dritterfolgreichsten Film aller Zeiten werden kann.

Avengers: Doomsday startet am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos. Bereits ab dem 24. September 2026 könnt ihr euch die Wiederaufführung von Avengers: Endgame in der Encore-Fassung anschauen, die – zumindest laut den regieführenden Russo-Brüdern – essentiell für das Verständnis des neuen Marvel-Blockbusters sein soll.