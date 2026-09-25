Avengers Endgame Encore: Das sind die 4 neuen Szenen mit Doctor Doom, Loki und Hulk

Seit gestern läuft die längere Encore-Fassung von Avengers: Endgame im Kino. Hier erfahrt ihr alles über die vier neuen Szenen, mit denen die Brücke zu Avengers: Doomsday geschlagen wird.

Das hat es in der Geschichte des Marvel Cinematic Universe noch nie gegeben: Ein alter Film kommt in einer erweiterten Version ins Kino, die neu gedrehtes Material beinhaltet, um den nächsten großen Story-Arc vorzubereiten. Vor Avengers: Doomsday könnte es sich also definitiv lohnen, einen Blick in Avengers Endgame: Encore zu werfen.

Am Donnerstag ist die verlängerte Fassung des Marvel-Blockbusters in den deutschen Kinos gestartet. Vier zusätzliche Minuten kommen auf die üppige Laufzeit von etwas mehr als drei Stunden drauf. Das verändert den Film zwar nicht grundlegend. Genügt jedoch, um mehrere Anschlusspunkte für Doomsday zu liefern.

Das passiert am Ende von Avengers Endgame: Encore

Insgesamt vier neue Szenen haben es in die Extended-Version von Avengers: Endgame geschafft, wie Variety berichtet. Die Szenen funktionieren im Grunde alle nach dem Muster klassischer Post-Credit-Teaser, was bedeutet, dass sich der Hauptfilm somit kaum von der Version unterscheidet, die wir 2019 im Kino gesehen haben.

Encore-Szene Nummer 1: Loki schaut bei Captain America vorbei

Die erste Szene schließt an das vermeintliche Happy End mit Steve (Chris Evans) und Peggy (Hayley Atwell) an. Wie sich herausstellt, ist die Reise für Captain America doch noch nicht zu Ende. Der Tanz mit seiner großen Liebe, den er sich immer gewünscht hat, wird von einem unerwarteten Klopfen an der Tür unterbrochen: Multiversums-Mastermind Loki (Tom Hiddleston) taucht in seiner TVA-Uniform auf. Offenbar ist Steves Zeitreise der Zeitvarianzbehörde nicht entgangen.

Encore-Szene Nummer 2: Zwei Erden kollidieren bei der TVA

Mit Loki geht es direkt weiter. Der Gott des Schabernacks findet sich in den Räumen der TVA wieder – gemeinsam mit vertrauten Gesichtern wie Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero) und Ouroboros (Ke Huy Quan). Auch Miss Minutes (Tara Strong) darf nicht fehlen. Auf ihren Bildschirmen entdecken sie zwei Erden, die im Begriff sind, miteinander zu kollidieren, womöglich ein erster Hinweis auf die Ankunft des alten X-Men-Universums in der Main-MCU-Timeline.

Encore-Szene Nummer 3: Hulk trifft auf Doctor Doom

Die dritte Zusatzszene schließt an den jüngsten Marvel-Überflieger an: Spider-Man: Brand New Day. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft hat zwar keinen weiteren Auftritt erhalten. Dafür kehrt Bruce Banner (Mark Ruffalo) zurück. Er befindet sich in einem unerirdischen Bunker und arbeitet an einem Anti-Hulk-Serum. Plötzlich steht Doctor Doom (Robert Downey Jr.) in der Tür, woraufhin sich Banner in das grüne Wutmonster verwandelt. Was danach passiert, erfahren wird nicht.

Encore-Szene Nummer 4: Doctor Doom spiegelt Iron Man

Doctor Doom gehört auch die vierte und letzte Szene in der Encore-Fassung, die ganz am Ende des Abspanns eingefügt wurde. Bisher war an dieser Stelle des Films nur das Hämmern von Tony Stark zu vernehmen, als er seine erste Iron Man-Rüstung baute. Nun gibt es einen Twist: Das Hämmern wird unter eine Szene gelegt, in der Doctor Doom seine furchteinflößende Maske anfertigt. Wie es aussieht, teilen sich Stark und Doom deutlich mehr als nur denselben Schauspieler im MCU.

Muss man Encore wirklich vor Doomsday schauen?

Laut den regieführenden Russo-Brüdern ist es essentiell, vor dem Kinobesuch von Avengers: Doomsday die Encore-Fassung von Avengers: Endgame zu schauen. Für Marvel-Fans sind die Szenen sicherlich ein schöner Bonus. Für alle anderen, die sowieso nicht allzu tief im MCU drin stecken, dürfte Doomsday aber selbst genügend Erklärungen bereithalten, um die Handlung des Films zu verstehen.

Die Encore-Fassung von Avengers: Endgame läuft seit dem 24. September 2026 in den deutschen Kinos. Avengers: Doomsday startet am 16. Dezember 2026. Der Vorverkauf beginnt am 5. Oktober 2026.