Habt ihr es bemerkt? Zwei der wichtigsten Avengers haben im MCU noch nie miteinander geredet

Die Avengers haben zahlreiche Kämpfe Seite an Seite bestritten. Zwei davon haben allerdings noch kein einziges Wort gewechselt, obwohl sie zusammen gekämpft haben.

Das MCU hat das Wort Crossover auf die nächste Stufe gehoben. In Avengers 4: Endgame haben sämtliche, noch lebende, Held:innen gemeinsam gegen den Tyrannen Thanos (Josh Brolin) gekämpft. Und obwohl es während der Filme zahlreiche Interaktionen zwischen den mächtigsten Helden der Welt gab, ist nur wenigen Fans aufgefallen, dass zwei prominente Avengers nicht miteinander gesprochen haben.

Thor und Spider-Man kämpften gemeinsam – hatten sich aber nie etwas zu sagen

Wenn man sich die Auftritte von Thor (Chris Hemsworth) und Spider-Man (Tom Holland) ansieht, fällt auf, dass die einzigen gemeinsamen Filme Avengers 3: Infinity War und Endgame sind. Während Infinity War waren sie durchgehend auf unterschiedlichen Planeten und während Endgame war Spider-Man die meiste Zeit nicht existent. Erst in der finalen Schlacht teilten sie sich das Rampenlicht.

Im Subreddit MCU Theories hat User Queasy_Commercial152 festgestellt, dass die beiden Figuren nicht ein einziges Mal miteinander interagiert haben. Die anderen User haben das nach teilweiser Recherche bestätigt. User zionapes hat sogar aufgedröselt, dass sie kaum Gelegenheit hatten, überhaupt miteinander zu sprechen:

Von Civil War (als Spider-Man erstmals im MCU auftaucht) bis Infinity War sind sie nie gleichzeitig auf demselben Planeten. Dann wird Peter auf Titan weggeschnipst, während Thor auf der Erde ist. Als Peter zurückgeschnipst wird und dann während der finalen Schlacht in Endgame per Portal zurück zur Erde reist, werden sie nie direkt miteinander gezeigt. Bei Tony Starks Beerdigung stehen sie dicht beieinander, und dann verlässt Thor die Erde wieder.

Es wird weiter ausgeführt, dass der einzige Moment, der einer Interaktion am nächsten kommt, während der Schlacht ist. Als Spider-Man den Infinity Gauntlet zu Ant-Mans (Paul Rudd) Van bringen will, hält er sich mit seinem Netz an Mjølnir fest. Allerdings wurde der Hammer nicht von Thor, sondern von Captain America (Chris Evans) geworfen.

Auch wenn Spider-Man bei Thors Besuchen in New York sicher in der Stadt war, hatten die beiden noch keine Chance für einen Austausch. Ob es in den nächsten Avengers-Filmen eine Gelegenheit geben wird, bleibt abzuwarten, aber zumindest werden wieder sowohl Tom Holland als auch Chris Hemsworth in den Filmen mitmischen.