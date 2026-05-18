Baby Yoda ohne Kleidung verstört Star Wars-Fans: "Sieht aus wie meine Sammlung gehäuteter Furbies"

Am Wochenende gingen Bilder von Baby Yoda aka Grogu viral, die den Star Wars-Liebling ohne sein vertrautes Gewand zeigen. Zum Vorschein kommt eine komplexe Elektronikpuppe.

Eigentlich gilt der kleine Grogu aus The Mandalorian als eines der süßesten Star Wars-Geschöpfe überhaupt. Wenn wir uns die Entstehung der auch als Baby Yoda bekannten Figur anschauen, tun sich jedoch einige unerwartete Abgründe auf. Bereits in der Concept-Art-Phase gab es Entwürfe, die weit weniger putzig waren.

Nun machen zwei Screenshots im Internet die Runde, die uns eine Baby Yoda-Puppe zeigen – allerdings ohne das vertraute Gewand, das große Teile des kleinen Körpers umhüllt. Zum Vorschein kommt eine unheimliche Roboterkreatur, die so manchem Fan schlaflose Nächte bereiten könnte. Hier kommt Creepy Grogu.

Entmantelte Grogu-Puppe schockiert Star Wars-Fans

Zu finden sind die Bilder unter anderem in einem Post von DiscussingFilm , der inzwischen über sechs Millionen Views und unzählige Kommentare erreicht hat.

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Tatsächlich stammen die Aufnahmen aus einem Video, das bereits vor fünf Monaten auf dem YouTube -Channel von MythBusters-Veteran Adam Savage veröffentlicht wurde. Savage schaut sich darin eine Stunde lang eine von Animatronik-Ingenieur Matthew Winchell nachgebaute Baby Yoda-Puppe im Detail an.

Damit einhergehend bekommen wir einen Blick hinter die Kulissen geboten. Wie kann Grogu seinen Kopf bewegen? Mit seinen Ohren flattern? Und seine Händchen heben? Für all das ist ein komplexes Steuerungssystem mit Fernsteuerung notwendig – und ein Puppenspieler, der in Form von Michael Schupbach in Erscheinung tritt.

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Keine unschuldige Handpuppe, sondern eine technologische Meisterleistung: Viele Star Wars-Fans hat die Entmantelung von Baby Yoda kalt erwischt. "Sieht aus wie meine Sammlung gehäuteter Furbies", heißt es in einem besonders makabren Kommentar auf Reddit . Jemand anderes zitiert direkt Obi-Wan Kenobi: "Er ist jetzt mehr Maschine als Mensch." Darth Vader und RoboCop sind nichts dagegen.

An anderer Stelle lösen die Bilder aber auch Bewunderung aus:

Mal ganz ehrlich – es ist einfach großartig, solche Puppenspielkunst im Kino zu sehen. Nicht, dass ich gelegentliche CGI-Monster nicht mögen würde, aber der Versuch, mit einem Tennisball an einem Stab in einem leeren, blauen Raum zu schauspielern, klingt einfach furchtbar.

Gleichzeitig sei an dieser Stelle betont, dass es sich nicht um eine der Baby Yoda-Puppen von Lucasfilm handelt, die beim Dreh von The Mandalorian und The Mandalorian and Grogu zum Einsatz kamen. Dennoch dürften diese nach einem ähnlichen Muster aufgebaut sein, wie diverse Behind-the-Scenes-Videos nahelegen.

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Wann startet The Mandalorian and Grogu im Kino?

Ab Mittwoch, dem 20. Mai 2026, könnt ihr Baby Yoda wieder in voller Montur erleben – dieses Mal sogar auf der großen Leinwand. The Mandalorian and Grogu bringt die Erfolgsserie von Disney+ erstmals ins Kino. Inszeniert wurde der Film von Jon Favreau, der auch das Mandoverse im Streaming angestoßen hat.