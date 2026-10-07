Das nächste Babylon Berlin wird schon gedreht: Neue Krimiserie mit James Bond-Favorit entführt ins Berlin der 1920er

Babylon Berlin ist zu Ende, doch eine neue Krimiserie könnte schon bald in dessen Fußstapfen treten. Berlin Noir hat gleich mehrere große Stars im Gepäck.

Fast zehn Jahre lang hat uns Babylon Berlin begleitet, vor wenigen Wochen ist der deutsche Serien-Hit mit seiner fünften Staffel offiziell zu Ende gegangen. Doch Nachschub ist schon in Arbeit, denn aktuell wird eine brandneue Serie in Berlin gedreht, dessen Prämisse verdammt verdächtig an Babylon Berlin erinnert und gleich mehrere große Stars im Gepäck hat. Die Hauptrolle übernimmt niemand Geringeres als der aktuelle James Bond-Favorit.

Wird Berlin Noir das nächste Babylon Berlin? Neue Krimiserie mit James Bond-Favorit kommt

Babylon Berlin hat sich vor allem durch seine Spielepoche der 1920er Jahre ausgezeichnet, in der das freigeistige Berlin immer mehr vom Aufstieg des Nationalsozialismus im Land verdrängt wird. Währenddessen muss sich Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) mit allerlei Mordfällen herumschlagen.

Genau in dieser Zeit spielt auch die neue Apple TV-Serie Berlin Noir und im Mittelpunkt steht ebenfalls ein Kommissar, der sich inmitten des Berliner Hexenkessels zurechtfinden muss: Der Polizist Bernie Gunther wird im Berlin des Jahres 1928 in die Mordkommission befördert und beginnt, einen grausamen Serienmöder zu jagen, der die deutsche Großstadt heimsucht.

Die Serie basiert auf dem Roman Metropolis von Philip Kerr* , dem 14. Band seiner Romanreihe über den Ermittler Bernhard Gunther. Metropolis dient als Prequel zur umfangreichen Reihe. Viele weitere Kriminalfälle könnten für Gunther vor dem Hintergrund des aufsteigenden Nationalsozialismus in Deutschland also auch in weiteren Staffeln der Serie folgen.

Die Hauptrolle des jungen Kommissars übernimmt Jack Lowden, der bereits in der Apple TV-Serie Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb zeigen konnte, dass er sich bestens ins Thrillergenre einfügt. Tatsächlich wird Lowden aktuell als großer Favorit für die heiß begehrte Rolle des nächsten James Bond gehandelt, der für Dune-Regisseur Denis Villeneuve vor der Kamera stehen soll. Lowdens Slow Horses-Kollege Gary Oldman sorgte dahingehend zuletzt für heiße Gerüchte. Darüber hinaus wird Lowden im Dezember in der neuen Stolz und Vorurteil-Serie als Mr. Darcy bei Netflix zu sehen sein.

Doch damit nicht genug: Berlin Noir wartet mit einer ganzen Reihe namhafter internationaler Stars auf. So steht etwa auch Colin Firth (The King's Speech) auf der Besetzungsliste. Dazu kommen Rentierbaby-Star Jessica Gunning, Sam Riley (13), Maxine Peake (Verflucht normal) und Daniel Mays (Mr. Nobody).

Und hinter der Serie steckt ein waschechter Oscarpreisträger: Peter Straughan wurde 2025 mit dem Oscar für das beste Drehbuch zum Film Konklave ausgezeichnet. Wenn eine Serie das Erbe von Babylon Berlin antreten kann, dann wohl diese.

Wann kommt Babylon Berlin-Nachfolger Berlin Noir zu Apple TV?

Die Dreharbeiten zu Berlin Noir wurden im Februar 2026 im Studio Babelsberg und in Berlin aufgenommen. Nun folgt eine umfangreiche Postproduktionsphase. Wann die Serie bei Apple TV an den Start geht, wurde noch nicht offiziell enthüllt. Mit etwas Glück können wir aber womöglich schon Ende nächsten Jahres mit Berlin Noir bei dem Streamer rechnen. Für Babylon Berlin-Nachschub ist also schon längst bestens gesorgt.

Mehr zum Babylon Berlin-Finale hört ihr übrigens in unserem Podcast, den ich zum Thema mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh aufgenommen habe:

Podcast: Wir müssen über das Serienfinale von Babylon Berlin reden

Mit der 5. Staffel Babylon Berlin endet eine der größten deutschen Serien unserer Zeit. 1933 wirft sie uns ins Jahr der nationalsozialistischen Machtergreifung. Doch gelingt es, hier einen zufriedenstellenden Abschluss für die Hitserie zu finden?

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Wir erklären im Podcast das Ende von Babylon Berlin, prüfen historische Fakten (wie Hitlers Krankenakte) auf ihren Wahrheitsgehalt und verfolgen die Figuren bis ins Finale, dass eine erschütternde Parallele zur Gegenwart schlägt.



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