Heute läuft das deutsche Serienevent des Jahres im TV

Nach 9 Jahren und 5 Staffeln geht ein deutscher Serien-Hit zu Ende, der sogar über die heimischen Grenzen hinaus zum Erfolg wurde. Heute läuft der Auftakt des großen Finales im TV.

Als teuerste deutsche Serie aller Zeiten hat Babylon Berlin bei ihrem Start im Jahr 2017 Geschichte geschrieben. Die historische Serie um die beiden von Volker Bruch und Liv Lisa Fries gespielten Ermittler:innen im Berlin der 1920er Jahre konnte seitdem über vier Staffeln hinweg sowohl hierzulande als auch international große Erfolge feiern. Neun Jahre später geht Babylon Berlin mit der 5. Staffel offiziell zu Ende. Und das Finale rückt mit großen Schritten näher.

Babylon Berlin geht zu Ende: Deutscher Serien-Hit startet ins Staffel 5-Finale

Die 5. Staffel von Babylon Berlin basiert auf dem Roman Märzgefallene* von Volker Kutscher und setzt im Jahr 1933 kurz nach der Machtergreifung der Nazis und der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler an. Die Zeit zwischen dem 30. Januar und dem 5. März soll dabei ein Wendepunkt für alle Figuren der Serienwelt werden, denn sie alle müssen in diesen verhängnisvollen Wochen Farbe bekennen.

Gereon Rath und Charlotte Ritter kommen währenddessen für einen letzten Fall zusammen, der tief in Gereons Vergangenheit und die des neuen Reichskanzlers führt.

Das große Finale wird einmal mehr ein Staraufgebot der deutschsprachigen Schauspielriege auffahren. Neben Volker Bruch und Liv Lisa Fries kehren unter anderem Christian Friedel, Hannah Herzsprung, Lars Eidinger, Karl Markovics, Matthias Brandt und Fritzi Haberlandt in ihren bekannten Rollen zurück. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf Roxy Music-Frontmann Bryan Ferry als besonderen Gast-Star freuen.

Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten zeichneten auch beim Finale für die Regie und die Drehbücher verantwortlich.

Wann und wo kommt Babylon Berlin Staffel 5?

Die ersten vier Staffeln von Babylon Berlin waren in Zusammenarbeit von ARD Degeto und Sky entstanden, wobei Sky die Premierenrechte innehatte. Vor der Produktion der 5. Staffel stieg Sky jedoch als Partner aus, demnach liegen die Ausstrahlungsrechte für das Finale nun allein bei der ARD.

Auch wenn das vorübergehend zu Finanzierungsschwierigkeiten für die Produktion geführt hat, ist das für alle Zuschauer:innen ohne Sky- und WOW-Abo natürlich eine gute Nachricht. So erscheinen die neuen Folgen jetzt direkt kostenlos und ohne zusätzliche Wartezeit bei dem öffentlich-rechtlichen Sender.

Alle acht Folgen der Finalstaffel sind bereits am 10. September 2026 in der ARD Mediathek eingetroffen, wo sie gratis gestreamt werden können. Eine Woche später sind die ersten vier Folgen jetzt auch im Free-TV zu sehen, in der Woche darauf folgen die letzten vier Episoden. Hier findet ihr die genauen Ausstrahlungstermine in der ARD:

19. September 2026 ab 20.15 Uhr: Folge 1-4

ab 20.15 Uhr: Folge 1-4 25. September 2026 ab 22.20 Uhr: Folge 5-8

Wenn ihr euch bis dahin noch einmal ins Gedächtnis rufen wollt, was in den ersten vier Staffeln von Babylon Berlin passiert ist, findet ihr alle Folgen in der ARD Mediathek.

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