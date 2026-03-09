Bahnbrechender Star Wars-Film offenbar gescheitert: Er hätte 25.000 Jahre in der Vergangenheit gespielt

Ein Star Wars-Film, der von den Anfängen der Macht erzählt und die Geburtsstunde der Jedi beleuchtet? Dieses heiß erwartete Projekt werden wir wohl niemals zu Gesicht bekommen.

Die Zukunft von Star Wars im Kino ist ungewiss. The Mandalorian and Grogu fühlt sich wie das Finale oder zumindest eine Verlängerung der Serie auf der Leinwand an. Star Wars: Starfighter reiht sich als Standalone-Abenteuer hinter die Sequel-Trilogie ein. Doch so eine richtig große, epische Geschichte für die Zukunft der Saga fehlt bisher.

Dabei wurde vor drei Jahren ein Film angekündigt, der eine völlig neue Ära etablieren sollte: Dawn of the Jedi. Die Geschichte sollte 25.000 Jahre vor Krieg der Sterne spielen und uns mehr über die Anfänge der Jedi verraten. Wie haben sie gelernt, die Macht für sich zu nutzen? Das werden wir wohl nicht mehr so schnell erfahren.

Dawn of the Jedi: Lucasfilm scheint dem heiß erwarwarteten Star Wars-Film den Stecker gezogen zu haben

Umschrieben wurde das Projekt auf der Star Wars Celebration 2023 als Epos, das von Monumentalfilmen wie Die zehn Gebote inspiriert wurde. Star Wars-Fans waren sichtlich begeistert und konnten den Beginn dieser neuen Ära kaum erwarten. Doch dann wurde es sehr ruhig um den Film. Erschreckend ruhig. Ist er noch am Leben?

In einer neuen Ausgabe von The Hot Mic deutet der Scooper Jeff Sneider, der in der Regel über sehr gut informierte Quellen verfügt, an, dass sich Lucasfilm heimlich, still und leise von Dawn of the Jedi getrennt hat. Offenbar befindet sich der Film nicht länger aktiv in Entwicklung. Star Wars-Fans sollten sich auf den schlimmsten Fall einstellen.

Auf die Frage, ob Dawn of the Jedi noch kommt, sagt Sneider:

Ich habe meine Quelle noch nicht gefragt, aber ich habe gehört, dass es stimmt. Ich habe es diese Woche gehört. Ich habe es gerade erst gehört. Das ist so gut wie sicher. Aber ich habe noch nicht gefragt, also kann ich nichts Definitives sagen, aber es klingt nicht gut. Ich glaube, [Regisseur James] Mangold konzentriert sich auf diesen Heist-Film mit Timothée Chalamet, denke ich. Ich glaube, Swamp Thing könnte danach kommen.

James Mangolds Dawn of the Jedi hätte die nächste große Star Wars-Geschichte anstoßen können

James Mangold, der für Lucasfilm die Fortsetzung Indiana Jones und das Rad des Schicksals gedreht hat, sollte Dawn of the Jedi zusammen mit Beau Willimon ins Kino bringen. Willimon begeisterte bereits mit seinen Drehbüchern zur Star Wars-Serie Andor (u.a. der Narkina 5-Arc) – es gab also großen Grund zur Vorfreude.

Schon Anfang des Jahres zeichnete sich ab, dass Dawn of the Jedi keine Priorität mehr bei Lucasfilm genießt. Ex-Präsidentin Kathleen Kennedy verriet gegenüber Deadline , dass das Drehbuch "unglaublich" ist und mit den Konventionen des Franchise bricht. Derzeit liege das Projekt allerdings auf Eis. Dazu passt auch das jüngste Update.

Für Dawn of the Jedi hat Lucasfilm damals extra eine eigene Ära ins Leben gerufen. Bislang gibt es jedoch kein einziges Projekt im offiziellen Kanon, das von den Anfängen der Jedi erzählt. Was der Anstoß der nächsten großen Star Wars-Geschichte hätte werden können, reiht sich nun als weitere Filmleiche ins Archiv.