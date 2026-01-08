Bald bei Amazon Prime: Neues Action-Abenteuer mit The Boys-Star Karl Urban enthüllt erste Bilder

Ende Februar startet bei Amazon Prime das neue Action-Abenteuer The Bluff. Darin muss sich Priyanka Chopra Jonas als Ex-Piratin gegen The Boys-Star Karl Urban zur Wehr setzen. Seht hier erste Bilder zum Film.

Neben dem Serien-Hit The Boys stand Hauptdarsteller Karl Urban auch mal wieder für einen neuen Film vor der Kamera. Im kommenden Action-Abenteuer The Bluff von Amazon Prime spielt er einen gewalttätigen Kapitän, der mit einer Ex-Kameradin abrechnen will. Vor dem Streaming-Start wurden jetzt ein paar erste Bilder zu dem Film veröffentlicht.

Neues Action-Abenteuer bald bei Amazon Prime: Darum geht es in The Bluff

Die Handlung des Films von Regisseur Frank E. Flowers (Bob Marley: One Love) dreht sich um die Ex-Piratin Ercell Bodden (Priyanka Chopra Jonas), die auch als Bloody Mary bekannt ist. Auf den Cayman Islands hat sie mit ihrer brutalen Vergangenheit abgeschlossen, um ein friedliches Leben mit ihrem Ehemann T.H. (Ismael Cruz Córdova), ihrem Sohn Isaac (Vedanten Naidoo) und ihrer Schwägerin Elizabeth (Safia Oakley-Green) zu führen.

Eines Tages taucht ihr früherer Kapitän Connor (Karl Urban ) auf und zwingt sie dazu, sich einem alten Konflikt zu stellen. Um das Wohl ihrer Familie zu schützen, greift Ercell notgedrungen wieder zum Schwert und stellt sich Connor sowie dessen Crew.

Hier seht ihr noch ein paar erste Bilder zu The Bluff:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet The Bluff bei Amazon Prime?

Fans von Abenteuer und Action müssen sich nur noch einige Wochen gedulden. The Bluff streamt ab dem 25. Februar 2026 im Abo von Amazon Prime. Wer dagegen lieber Serien schaut und aktuelle Tipps sucht, wird mit unserem Podcast fündig:

Podcast: Die 15 besten Serien im Januar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub mit Starfleet Academy, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich Thriller-Unterhaltung.