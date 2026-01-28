Bald erstmals im Free-TV: Packende Thriller-Serie über tödliches Spionage-Labyrinth, die es bisher nur kostenpflichtig gab

Die Thriller-Miniserie The Veil war bislang nur bei Disney+ im Abo verfügbar. Bald läuft sie im deutschen Free-TV und anschließend gratis in der Mediathek.

Wer kurzweilige Thriller-Unterhaltung im Miniserien-Format sucht, sollte einen Blick auf The Veil mit The Handmaid's Tale-Star Elisabeth Moss werfen. Die Produktion von Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight war in Deutschland bis jetzt nur bei Disney+ im Streaming-Abo verfügbar. Das ändert sich aber bald.

Miniserie als Free-TV-Premiere: Darum geht es im Spionage-Thriller The Veil

Wie unter anderem DWDL berichtet, hat sich ZDFneo die deutschen Free-TV-Rechte an The Veil gesichert. Der Sender wird alle sechs Folgen der Miniserie am 10. März 2026 ab 22:30 Uhr ausstrahlen. Wem das zu spät ist, der kann den Spionage-Thriller anschließend bequem gratis in der Mediathek des Senders streamen.

Schaut hier noch einen längeren Trailer zu The Veil:

The Veil - S01 Trailer (English) HD

In der Serie von Schöpfer und Autor Steven Knight spielt Elisabeth Moss die MI6-Agentin Imogen Salter, die auf Undercover-Einsätze spezialisiert ist. Bei ihrer neuen Mission soll sie in einem syrischen Flüchtlingslager das Vertrauen der französischen Staatsbürgerin Adilah El Idrissi (Yumna Marwan) erlangen, die womöglich für ISIS einen Anschlag plant. Daraus entsteht ein komplexes Spionage-Geflecht aus Wahrheit und Lügen, das immer undurchdringlicher wird.

The Veil besteht als Miniserie aus insgesamt sechs Episoden, die jeweils zwischen 39 und 69 Minuten lang sind. Der Spionage-Thriller eignet sich also wieder einmal bestens für einen kurzweiligen Binge-Marathon. The Veil könnt ihr schon jetzt komplett im Disney+-Abo streamen, falls ihr nicht bis zum 10. März warten wollt.

