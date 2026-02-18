Baldige Rückkehr nach Westeros: House of the Dragon-Poster kündigt Staffel 3 für Sommer 2026 an

Während wir auf das A Knight of the Seven Kingdoms-Finale warten, erinnert HBO an das andere GoT-Spin-off: Ein neues House of the Dragon-Poster bestätigt den Sommerstart von Staffel 3.

Es ist schon wieder eine kleine Ewigkeit her, dass es eine neue Folge vom Game of Thrones-Prequel House of the Dragon zu sehen gab. Klar konnten wir uns die letzten Wochen hervorragend mit dem anderen Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms vertreiben, aber ganz vergessen sollen wir die höher budgetierte Drachen-Show wohl nicht. Das meinte HBO jetzt und hat einen Tag vor dem Teaser-Trailer zu Staffel 3 ein Poster vorausgeschickt.

Poster zu House of the Dragon kündigt Staffel 3 für Juni 2026 an

Im Juni dieses Jahres soll es laut dem Postermotiv mit Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) endlich so weit sein: Die 3. Staffel von House of the Dragon landet bei HBO und HBO Max – und liefert damit endlich den von Season 2 abgeknappsten Showdown mit der Seeschlacht an der Gurgel nach. Die Tagline lautet "From fire comes darkness", also "Aus Feuer entsteht Dunkelheit". Ein passender Teaser-Text für den kommenden Drachentanz, der Leid über ganz Westeros bringen wird. Nur ein konkretes Datum bleibt man uns noch schuldig.

House of the Dragon-Showrunner Ryan Condal arbeitet mit George R.R. Martins Buchvorlage Feuer und Blut *, hat wohl aber ein relativ zerrüttetes Verhältnis zum Game of Thrones-Erfinder. So viel ließ sich aus GRRMs Blog herauslesen und wurde vom Fantasy-Autor neulich erst offiziell in einem großen Interview mit dem Hollywood Reporter bestätigt.

Die Deutschlandpremiere von House of the Dragon ist umgezogen

Hierzulande müssen sich Westeros-Fans auf eine kleine Änderung gefasst machen. Nach dem Start von HBO Max in Deutschland ist nämlich nicht länger Sky/WOW die erste Anlaufstelle für HBO-Produktionen, sondern natürlich der hauseigene Streamer. Wer den Start von House of the Dragon Staffel 3 also zur Premiere mitverfolgen möchte, braucht spätestens im Sommer ein Abo bei dem jungen VoD-Anbieter.

