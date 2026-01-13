Bam Margera wird in Jackass 5 dabei sein – aber nicht so, wie Fans jetzt denken

Vor kurzem wurde ein neuer Jackass-Kinofilm für dieses Jahr angekündigt. Jetzt steht fest, dass das langjährige Cast-Mitglied Bam Margera nach großen Konflikten hinter den Kulissen auf bestimmte Art auch darin zu sehen sein wird.

Kurz nach dem Start des neuen Jahres sorgte Jackass-Star Johnny Knoxville für eine große Überraschung bei Fans. Im Sommer soll ein neuer Film aus der chaotischen Stunt- und Prank-Kultreihe im Kino starten, der wohl schon fertig abgedreht wurde. Auch wenn über die genaue Besetzung noch nichts offiziell bekannt ist, gibt es bereits eine Info zu einem Cast-Mitglied, das zuletzt vor allem wegen privaten Problemen und öffentlichen Konflikten in den Schlagzeilen stand: Bam Margera soll in Jackass 5 zu sehen sein.

Bam Margera soll durch alte Aufnahmen in Jackass 5 dabei sein

Laut Variety soll Margera bereits einen Deal unterzeichnet haben, der es dem Jackass-Team gestattet, älteres Archivmaterial mit ihm im kommenden Kinofilm zu verwenden. Die Szenen sollen bisher ungesehene Aufnahmen sein. Das Branchenblatt schließt aus, dass Margera darüber hinaus zusammen mit dem Rest der Crew neue Stunts für Jackass 5 filmt.

Aufgrund der wiederholten Alkoholprobleme von Margera wurde dieser damals von der Produktion des vierten Jackass-Films ausgeschlossen. Daraufhin äußerte sich der Star herablassend über Knoxville & Co. und kündigte an, für kein Geld der Welt jemals wieder Teil einer Jackass-Produktion sein zu wollen.

Über die letzten Jahre befand sich Margera mehrfach in Entzugskliniken. Mittlerweile soll er über einen längeren Zeitraum nüchtern sein. Der Vertragsabschluss von ihm ist die erste positive Annäherung zwischen ihm und seinen früheren Jackass-Kollegen. Ein offizielles Statement zu Margeras Anteil an Jackass 5 gibt es noch nicht.

Wann startet Jackass 5 im Kino?

In den USA wird der fünfte Jackass-Film am 26. Juni 2026 ins Kino kommen. Ein deutsches Startdatum ist noch nicht verkündet worden. Es ist aber mit einem ähnlichen Zeitraum zu rechnen.