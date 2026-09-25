Die beste Kriegsserie aller Zeiten ist bei Amazon Prime aus den Charts geflogen

Erst vor wenigen Wochen hat Amazon Prime Video die beste Kriegsserie aller Zeiten ins Programm aufgenommen. Jetzt musste sie ihren Platz in den Serien-Charts abtreten.

Band of Brothers - Wir waren wie Brüder gilt auch 25 Jahre nach ihrem Erscheinen nicht nur als die beste Kriegsserie aller Zeiten, auch zählt die HBO-Produktion zu einer der einflussreichsten Miniserien überhaupt. Vor wenigen Wochen ist das Meisterwerk im Streaming-Abo von Amazon Prime Video eingetroffen und konnte sich dort wenig überraschend einen festen Platz in den Streaming-Charts sichern. Jetzt ist Band of Brothers jedoch aus der Top 10 geflogen.

Band of Brothers: Meisterhafte Kriegsserie bei Amazon Prime Video

Band of Brothers spielt während des Zweiten Weltkriegs und dreht sich um eine Gruppe von US-amerikanischen Soldaten, die in der Ausbildung beginnen und schließlich in die Schlacht ziehen. Die Serie wurde unter anderem von Tom Hanks und Steven Spielberg produziert, die zuvor gemeinsam den Kriegsfilmklassiker Der Soldat James Ryan in die Kinos gebracht haben. Der Einfluss dessen ist in der Serie in jeder Sekunde spürbar, fühlt sich Band of Brothers doch häufig wie eine geistige Fortsetzung des Films an.

In zehn eindringlichen Episoden wird die Geschichte der Soldaten erzählt, die von heutigen großen Stars wie Damian Lewis (Homeland), Tom Hardy (Mad Max: Fury Road) oder James McAvoy (X-Men: Erste Entscheidung) verkörpert werden. Kein Wunder, dass die Serie noch heute unbezwingbaren Kultstatus genießt und etwa bei der Moviepilot-Community auf eine starke Wertung von 8,6 von 10 Punkten kommt. Bei Rotten Tomatoes sieht es mit einem Kritiken-Score von 94 Prozent und einem Publikums-Score von 97 Prozent nicht weniger beachtlich aus.

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Band of Brothers ist Anfang September ins Streaming-Abo von Amazon Prime Video eingezogen und stand seitdem durchgängig in den Serien-Charts. Diese sehen ohne das Meisterwerk nun folgendermaßen aus (Stand: 25. September 2026):

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.

