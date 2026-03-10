Bares für Rares-Fans sind fassungslos: Dieses ungewöhnliche Objekt hätte nie verkauft werden dürfen

Bei der ZDF-Trödelshow Bares für Rares kam ein bedeutsames Objekt auf den Tisch, das nicht nur eine einzigartige Geschichte hat, sondern auch mit einem Weltstar in Verbindung steht. Doch Fans finden, es hätte nie verkauft werden dürfen.

Normalerweise freuen sich Bares für Rares-Fans, wenn mal wieder ein spannendes Objekt auf dem Händlertisch landet. Als ein Berliner Schulleiter mit einem ganz besonderen DDR-Schatz aufkreuzt, können es die Zusehenden kaum fassen. Sie sind der Meinung: Dieses bedeutsame Objekt hätte nie verkauft werden dürfen.

Dieses Bares für Rares-Objekt hat eine Geschichte, die spannender als jeder Krimi ist

In der Folge vom 25. Februar 2026 hat Schulleiter Ronald Vogel aus Berlin ein ganz besonderes Objekt mit zur Show gebracht: einen DDR-Ausweis, der ihm nach Ende seiner politischen Haft ausgestellt worden ist. Das geschichtsträchtige Dokument diente zur einmaligen Ausreise aus der DDR, denn Ronald Vogel wurde aus seiner Heimat ausgewiesen.

Als wäre der Ausweis als Zeugnis des geteilten Deutschlands nicht schon spannend genug, befindet sich auf dem Deckblatt auch noch die Unterschrift eines absoluten Weltstars: Sängerin Tina Turner, die unter anderem auch im Kultstreifen Mad Max III - Jenseits der Donnerkuppel ihr Schauspieltalent unter Beweis stellte, hat sich mit einem Autogramm verewigt. Der Bares für Rares-Gast habe die ikonische Rockröhre nach seiner Ausreise zufällig am Flughafen getroffen und bat sie prompt um eine Unterschrift.

Horst Lichter kann nicht fassen, dass der gebürtige Ost-Berliner so ein bedeutsames Stück Geschichte überhaupt verkaufen möchte. Allerdings sei es an der Zeit loszulassen, so die Begründung des Schulleiters. Leider stellt sich am Händlertisch heraus, dass das Dokument nicht gerade viel wert ist: Julian Schmitz-Avila zahlt läppische 200 Euro.

Fans können es nicht fassen: So einen persönlichen Schatz hätten sie niemals verkauft

Auf YouTube war ein Zusammenschnitt dieses Verkaufs zu sehen, doch statt sich über das historische Objekt zu freuen, konnten die Fans nicht fassen, dass der Berliner Schulleiter so ein wichtiges Objekt einfach weggibt.

Ein Nutzer meint ehrlich: "Schade, ich hätte den Ausweis behalten. Was für ein besonderes Erinnerungsstück (seines!) Lebens", während ein anderer einfach nur kommentiert: "Hätte das Dokument niemals weggegeben!" Ein aufgebrachter Bares für Rares-Fan kann nicht fassen, warum man sich unbedingt von so etwas trennen müsse: "Dieses DIN-A6 Papier hätte nun wirklich nicht viel Platz weggenommen. Ist ja keine Standuhr oder so. Ich hätt's behalten."

Ein Fan findet, dass der Kandidat sich viel zu billig hat abspeisen lassen: "200€ für einen wichtigen und einschneidenden Teil der eigenen Geschichte. Das hätte ich nie gemacht, wenn man das Geld nicht unbedingt zum Überleben braucht."

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.