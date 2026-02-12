Bares für Rares-Fans werfen Händler unfaire Behandlung vor: Deshalb sorgte dieser Deal für Empörung im Netz

Bei Bares für Rares wurde ein gigantischer Edelsteinring verkauft. Allerdings sorgte der Deal im Netz für Empörung und Unverständnis.

Bei Bares für Rares kommen immer wieder wertvolle Raritäten auf den Tisch, vor allem hochkarätiger Schmuck ist in der ZDF-Show gerne gesehen. Als eine Rentnerin einen gigantischen Edelstein-Ring verkauft, können die Fans es im Netz kaum fassen: Deshalb steht der fragwürdige Deal in der Kritik.

39 Karat-Ring sprengt alle Erwartungen: Expertin Heide Rezepa-Zabel ist hin und weg

Als das Mutter-Tochter-Duo Renate und Mirja am 11.02.26 bei Bares für Rares aufkreuzt, haben sie ein unfassbares Schmuckstück im Gepäck: einen 39 Karat schweren Edelsteinring, der in 750er Gold gefasst wurde und mit 35 kleinen Brillanten besetzt ist. Das edle Stück sei zwar wunderschön, aber Verkäuferin Renate gibt zu, dass sie nichts damit anfangen kann: "Ich trage ihn nicht. Er ist mir zu pompös."

Ab hier übernimmt Schmuckexpertin Heide Rezepa-Zabel, die bestätigt, dass es sich bei dem Ring um ein absolutes Meisterstück handelt. Er sei in den 60er-Jahren in Brasilien gefertigt worden und stamme von einem renommierten Juwelier. Heide Rezepa-Zabel ist sogar so begeistert, dass sie den 39-karätigen Stein schwärmend als "Rockstar" bezeichnet. Deshalb nennt sie am Ende einen Schätzwert, der seines gleichen sucht: "5.000 bis 6.500 Euro".

Zweifelhafter Bares für Rares-Deal: Mutter und Tochter verkaufen Traumring für tausende Euro unter Schätzwert

Im Händlerraum kommt der Ring erstmal gut an. Schmuckhändlerin Elisabeth Nüdling schwärmt vor allem für den Riesen-Klunker: "Die Größe ist natürlich traumhaft schön." Dann folgt allerdings die Ernüchterung: Die Händler:innen wollen scheinbar nicht so viel Geld in die Hand nehmen und so fällt das Startgebot von Julian Schmitz-Avila mit 500 Euro extrem mickrig aus – schließlich liegt allein der Goldwert bei über 700 Euro.

Zwar schießen die Gebote kurz vor Schluss doch noch in die Höhe, trotzdem fällt das Ergebnis angesichts des Schätzwerts bescheiden aus: Elisabeth Nüdling sichert sich den Ring für nur 3.300 Euro und liegt somit tausende Euro unter dem Expertenpreis.

Fans sind nach diesem Verkauf total empört: "Eine Beleidigung"

Im Netz sorgt dieser Deal nun für einiges an Empörung, denn die Zuschauenden glauben, dass Mutter und Tochter eiskalt über den Tisch gezogen wurden. Ein Fan schreibt unter dem Beitrag: "Der Start von 500 Euro ist eine Beleidigung", eine andere Userin rätselt währendessen: "Warum verkauft man es für die Hälfte?".

Ein Nutzer findet unpassend, dass ein Händler sogar die Expertise angezweifelt habe, um ein besseres Geschäft zu machen: "Julian [Schmitz-Avila] hätte seine Äußerung mal echt aufsparen sollen. Heide ist ja nicht irgendeine Expertin. Die weiß Bescheid. Da habt ihr die Dame aber mal über den Tisch gezogen!" Mit diesem Eindruck scheint er nicht allein zu sein, denn ein anderer Fan stellt prompt klar, dass seiner Meinung nach häufiger der Preis gedrückt werde: "Und wieder einmal hat die Händlerabzocke zugeschlagen."

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.