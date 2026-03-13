Bares für Rares-Star Horst Lichter überrascht ohne Zwirbelbart: Die ZDF-Legende ist kaum wiederzuerkennen

Horst Lichter ist täglich bei Bares für Rares zu sehen. Ein Detail darf dabei nie fehlen: Sein ikonischer XXL-Schnurrbart. Aber wie sieht er eigentlich ohne sein Markenzeichen aus? Wir zeigen es euch.

Horst Lichter startete in den 90ern als TV-Koch durch und hat sich durch seine sympathische Art immer mehr zur Kultfigur gemausert. Mittlerweile steht der schnurrbärtige Moderator seit 13 Jahren bei Bares für Rares vor der Kamera und begrüßt als Trödelonkel seine Gäste. Auf TikTok zeigte er nun aber zum ersten Mal ungeniert, wie er ohne seinen gezwirbelten Bart aussieht. Wir haben die witzigen Bilder für euch.

Horst Lichter trug schon als junger Mann seinen XXL-Schnäuzer

Horst Lichters TV-Karriere nahm über einige Umwege ihren Lauf. Zuerst machte sich der 64-jährige als Gastronom einen Namen, doch als er für einen TV-Beitrag zum ersten Mal vor die Kamera gezerrt wurde, wurde allen sofort klar, dass er wie gemacht fürs Fernsehen ist. Daraufhin startete Lichter als TV-Koch durch und landete letztlich als Bares für Rares-Moderator den größten Erfolg seiner Karriere.

Horst Lichters Schnurrbart ist tatsächlich aber kein Gimmick, das er sich als Markenzeichen fürs TV wachsen ließ. Auf diesem Foto zeigt sich Lichter, der als junger Mann extrem muskulös unterwegs war, bereits mit XXL-Bart:

Horst Lichter lässt den Bart hängen: Ohne sein gewohntes Styling erkennen wir den Bares für Rares-Star kaum wieder

Wer an Horst Lichter denkt, hat sofort zwei Dinge vor Augen: seine kleine runde Brille und den majestätischen Schnurrbart, der an Gewichtheber aus längst vergangenen Zeiten erinnern lässt. Weil seine Gesichtsbehaarung längst zum Markenzeichen geworden ist und extrem hohen Wiedererkennungswert hat, sehen wir den Bares für Rares-Moderator so gut wie nie ohne perfekt gestylten Bart.

Doch auf dem offiziellen TikTok-Account von Bares für Rares macht Horst Lichter nun eine gewaltige Ausnahme. Er filmte ein „Get Ready with Me“-Video, in dem er zeigt, welche Schritte er unternehmen muss, um seinen ikonischen Look zu erzielen. Ganz unfreiwillig bekommen wir deshalb auch zu sehen, wie sein Schnurrbart ohne Styling aussieht:

Wenn ihr wissen wollt, welche komplizierte Bart-Pflegeroutine hinter Lichters ikonischem Look steckt, könnt ihr das Video selbst anschauen:

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TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.