Bares für Rares überrascht mit James Bond-Deal: Sean Connery wurde mit diesem Outfit verführt

Eine aufreizende Bond-Requisite sorgt bei Bares für Rares für Aufsehen. Aus welchem Kult-Klassiker man das gewagte Kleidungsstück kennt, erfahrt ihr hier.

Bei Bares für Rares werden immer wieder kuriose Raritäten versteigert. In der Folge vom 18. Juli 2023 kam eine Requisite auf den Händlertisch, die das Herz von Filmfans höher schlagen lässt. Das pikante Stück war in einem der bekanntesten Film-Franchises aller Zeiten zu sehen: James Bond 007. Worum es sich genau handelt, erfahrt ihr hier.

Reizwäsche eines Bond-Girls: Diese Filmrequisite bei Bares für Rares war in einem Kultfilm zu sehen

Als Verkäufer Wenzel bei Bares für Rares auftaucht, staunt Horst Lichter nicht schlecht. Knappe Dessous hätte er wirklich nicht in der Show erwartet. Die Hintergrundgeschichte bringt dann aber Licht ins Dunkel: Bei dem aufreizenden Kleidungsstück handelt es sich um eine Filmrequisite aus dem Bond-Klassiker James Bond 007 - Sag niemals nie mit Schauspiellegende Sean Connery. Getragen wurde der Hauch von Nichts von Bond-Girl Kim Basinger. Die Szene gibt es hier zu sehen:

Der glückliche Verkäufer habe die Requisite bei einem Gewinnspiel gewonnen; die Echtheit lässt sich laut dem Experten eindeutig belegen. Da überrascht auch nicht die hohe Bewertung: Der Experte schätzt, dass die pikante Bond-Requisite mindestens 1.000 Euro einbringen sollte.

Die Händler:innen sind begeistert: So viel zahlen sie für das Outfit der Bond-Verführerin

Bares für Rares-Ikone Waldi nimmt das Kleidungsstück neugierig unter die Lupe. Belustigt hält er es an den Körper und stellt fest, dass die Trägerin wohl recht zierlich gewesen sein musste. Als die Händler:innen die Story hinter der Requisite erfahren, werden sie hellhörig.

Sofort schnellen die Gebote in die Höhe, viele Händler scheinen interessiert. Bei 1.500 Euro sei Waldis Schmerzgrenze erreicht. "Das ist und bleibt ein Fummel", gibt er zu verstehen, doch prompt wird er überboten. Das kann er aber nicht auf sich sitzen lassen und lässt sich doch nicht abschütteln. Am Ende wechselt das kultige Bond-Objekt für 1.750 Euro den Besitzer.

Wann läuft Bares für Rares im TV?

Die Trödelshow ist ein echter Dauerbrenner im TV. Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.

