Bares für Rares-Urgestein gesteht schlimmsten Fehlkauf: Ausgerechnet sein teuerster Deal aller Zeiten entpuppte sich als Reinfall

Die Händler-Profis bei Bares für Rares nehmen regelmäßig unfassbar hohe Summen in die Hand, um antike Kostbarkeiten zu erwerben. Doch ausgerechnet bei seinem teuersten Deal hat Urgestein Fabian Kahl gehörig daneben gegriffen.

Bares für Rares flimmert seit 2013 über unsere Bildschirme und lässt das Publikum dabei zusehen, wie kostbare Antiquitäten den Besitzer wechseln. Im TV kommt es stets so rüber, als ob die Händler:innen absolute Profis sind, die genau wissen, wann sich ein Deal lohnt. In einem Interview räumt Kulthändler Fabian Kahl allerdings mit dem Mythos auf: Ausgerechnet sein teuerster Deal war ein absoluter Reinfall.

Bares für Rares-Legende griff tief in die Tasche: Für diese Meisterstücke zahlte Fabian Kahl 36.000 (!) Euro

Fabian Kahl ist seit der allerersten Folge von Bares für Rares dabei und zählt trotz seines jungen Alters bereits zum alten Eisen der Show. Zuletzt war er bei der Webtalkshow zu Gast und plauderte dort über seinen bisher größten Fehlkauf. Das Spannende: Sein schlimmster Fehlkauf war gleichzeitig auch der teuerste Deal, den er in 13 Jahren Bares-Geschichte getätigt hat.

Fabian Kahl sicherte sich 2023 zwei Schmuckteller, die im 19. Jahrhundert für den französischen König Ludwig dem XVIII. gefertigt worden sind. Für diese edlen Stücke zahlte er unfassbare 36.000 Euro (!) und stellte damit seinen eigenen Preisrekord auf.

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Sündhaft teurer Deal war ein Fehlgriff: Deshalb hat sich der Kauf der Luxusteller nicht gelohnt

In der Webtalkshow wird Kahl auf diesen Megadeal angesprochen und herrlich ehrlich muss er zugeben, dass er die antiken Stücke bis heute nicht losgeworden sei: "Ich hab die Teller leider immer noch. Leider, ich hätte sie gerne verkauft."

Rückblickend findet er, dass er die Stücke zu teuer gekauft habe: "Manchmal preschen wir mit unseren Preisen ganz schön voraus und ich hab da nicht auf mein Bauchgefühl gehört." Schon beim Kauf soll er gezweifelt haben, ob er die Summe wirklich wieder hereinbekommen würde. Immerhin sei einer der Teller mittlerweile für 16.000 Euro versteigert worden, doch für den zweiten könne er keine so hohe Summe erwarten, da dieser beschädigt sei. Dass das Händlerdasein ständig solche Risiken berge, sei vielen Zuschauenden nicht bewusst: "Es wird immer nur gesehen, was du alles handelst und wie viel Gewinn du machst [...] aber genau solche Dinge gehören absolut dazu."