The Batman 2 in der Krise: Jetzt übernimmt ein Meisterregisseur den Rest des Drehs

Anfang Oktober zog sich Regisseur Matt Reeves aus persönlichen Gründen von The Batman 2 zurück. Nun wurde bekannt gegeben, dass Steven Soderbergh den Dreh des DC-Blockbusters zu Ende bringt.

Obwohl The Batman 2 zu den derzeit meisterwarteten Filmen gehört, gestaltet sich seine Produktionsgeschichte als unerwartet knifflige Angelegenheit. Schon mehrmals musste der Kinostart nach hinten geschoben werden – und dann wurden vor wenigen Tagen auch noch die Dreharbeiten unterbrochen. Regisseur Matt Reeves zog sich aus nicht näher genannten, persönlichen Gründen von der Produktion zurück.

Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

Steven Soderbergh unterstützt Matt Reeves bei The Batman 2

Wie Deadline berichtet, eilt niemand Geringeres als Steven Soderbergh seinem Kollegen zur Hilfe. Der Plan sieht vor, dass Soderbergh die seit Juni laufenden Dreharbeiten zu Ende bringt. Reeves übernimmt danach wieder bei der Postproduktion. Beide Regisseure sollen während dieses Prozesses in einem stetigen Austausch miteinander sein.

In einem offiziellen Statement von Warner Bros. heißt es:

Während sich Matt Reeves weiterhin um eine familiäre Angelegenheit kümmert, hat Steven Soderbergh, der Matts Arbeit sehr schätzt, Kontakt zu ihm aufgenommen. Mit der vollen Unterstützung von DC Studios wird er nun einspringen, um den Drehbuchautor und Regisseur dabei zu unterstützen, die letzten Wochen der Hauptdreharbeiten zu The Batman 2 abzuschließen. Matt und Steven werden eng mit den Schauspielern und der Crew zusammenarbeiten, um Matts Vision für den Film umzusetzen.

Auch Soderbergh hat sich kurz zu Wort gemeldet:

Ich fand Matt Reeves' Arbeit an The Batman beeindruckend; sie war durchdacht, präzise und äußerst stimmig. Das Ziel ist es nun, gemeinsam mit Matt und seinem Team Material zu sammeln, das sich nahtlos in das bereits Gedrehte einfügt, damit Matt seinen Film angemessen fertigstellen kann.

Reveves versichert derweil:

Um es ganz klar zu sagen: Ich verlasse The Batman 2 nicht. Ich bin Steven zutiefst dankbar, dass er mir in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht, damit ich die Dreharbeiten abschließen kann. Vielen Dank an alle für eure Anteilnahme und eure guten Wünsche.

Steven Soderbergh ist der perfekte Support-Regisseur

Vermutlich gibt es nur wenige Regisseure, die besser geeignet für diesen Job sind als Soderbergh. Nicht nur ist er ein exzellenter Filmemacher, sondern auch einer, der die Arbeit anderer Filmschaffender aufmerksam studiert. Somit sollte er definitiv in der Lage sein, etwas zu schaffen, das im Einklang mit Reeves' Vision steht.

Bereits im Zuge von Die Tribute von Panem – The Hunger Games unterstützte er Gary Ross als Second-Unit-Director und fügte sich in eine Blockbuster-Produktion ein. The Batman 2 dürfte somit kein zweiter Justice League werden, der damals nach dem Rückzug von Zack Snyder durch Joss Whedon einmal komplett umgebaut wurde.

Spannend ist dennoch, dass sich Soderbergh als Support-Regisseur bei The Batman 2 erstmals seit sehr langer Zeit wieder ins Blockbuster-Metier wagt. In den vergangenen Jahren drehte er kleinere Filme abseits strenger Studioumgebungen, etwa die Heist-Komödie Logan Lucky, den Thriller Kimi und zuletzt das Drama The Christophers.

Bei Warner Bros. ist er auf alle Fälle keine Fremder. Unter dem Dach des Studios brachte er seinen bis heute größten Erfolg ins Kino: die Ocean's-Trilogie. Ein Superheldenfilm fehlt zwar noch in seinem Schaffen, dafür hat er sich im Lauf seiner Karriere in fast jedem anderen Genre ausprobiert, von Sci-Fi über Action bis zum Historienfilm.

Soderbergh gilt als verlässlicher Regisseur, der sein Handwerk versteht und genau weiß, wie er seine Ressourcen effizient nutzt. Mit anderen Worten: Soderbergh ist on time and budget. Mit The Hunt for Ben Solo hätte er sogar fast einen neuen Star Wars-Film auf die Leinwand gebracht, ehe das Projekt in letzter Sekunde abgesagt wurde.

Wann startet The Batman 2 mit Robert Pattinson im Kino?

Vorerst hält Warner Bros. am 18. Februar 2028 als Kinostart für The Batman 2 fest. Ob der Film tatsächlich bis dahin fertiggestellt werden kann, bleibt abzuwarten. Mit der schnellen Regieübernahme durch Soderbergh hat das Projekt zumindest eine reelle Chance. Neben Robert Pattinson gehören Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Jeffrey Wright, Andy Serkis und Colin Farrell zum Cast.

