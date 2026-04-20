Batmans Vorgänger bekommt neue Serie: Vor 90 Jahren (!) gab es den Superhelden schon

Einer der ersten Superhelden der Geschichte bekommt eine neue Serie: Der Vorgänger von Batman und Superman erschien weder bei Marvel noch bei DC.

Bruce Wayne hat sich seine Maske nur ausgeliehen. Denn tatsächlich gab es schon vor dessen erstem Auftritt 1939 mehrere ikonische Comic-Figuren, die maskiert gegen Verbrecher in die Schlacht zogen. Zu ihnen gehört auch das Genre-Urgestein The Phantom, das jetzt eine gleichnamige neue Serie bekommen soll.

Älter als Batman und Superman: Das ist der 90-Jährige Superheld The Phantom

Wie Variety berichtet, ist bei der Produktionsgesellschaft King Features jetzt eine neue Realserie zum Comic-Pionier in Arbeit. Verantwortlich ist Reginald Hudlin, der unter anderem Django Unchained mitproduzierte und die Regie beim Dokudrama Marshall übernahm.

Zu Handlung und Casting der Realserie ist bisher noch nichts bekannt. Seinen ersten Auftritt hatte The Phantom bereits 1936 und kam damit sogar Batman und Superman um mehrere Jahre zuvor. Er gilt vielen als die erste Heldenfigur des Genres, die in Maske und Kostüm gegen ihre Gegner in den Kampf zog. Ihr Erfinder ist der amerikanische Autor Lee Falk.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Dabei ist The Phantom ein Superheld, wie Batman einer ist: Ein Mann ohne Superkräfte, der dank diverser Hilfsmittel, eines scharfen Verstandes und großer Kraft Verbrecher besiegt. Er bedient sich dabei, anders als Batman, auch zweier Schusswaffen, die er am Gürtel trägt.

In der Vorlage wird die Rolle des Phantom stets von Vater zu Sohn weitergegeben – die Hauptfigur in Falks Comics, die den bürgerlichen Namen Christopher "Kit" Walker trägt, ist bereits Nr. 21 in einer langen Reihe von Helden. Begonnen hat die Tradition dort 1536 mit einem Schiffsjungen, der nach einem Piratenangriff Rache an den Mördern seines Vaters schwor.

Auch interessant:

Wann kommt die The Phantom-Serie nach Deutschland?

Bisher gibt es noch keine Angaben dazu, wann die The Phantom-Serie erscheinen soll. Wir könnten uns ausgehend vom Stand der Produktion eine Veröffentlichung ab 2028 vorstellen.

The Phantom wurde bereits mehrere Male für Leinwand oder Fernsehen adaptiert, etwa 1996 in einem Kinofilm mit Billy Zane und zuletzt 2009 in der Miniserie Das Phantom.