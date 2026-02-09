Battlestar Galactica-Star Katee Sackhoff hat ihre eigene Sci-Fi-Serie nie gesehen: Jetzt macht sie Reaction-Videos zu jeder Folge

Starbuck-Darstellerin Katee Sackhoff hat das Sci-Fi-Highlight Battlestar Galactica mit sich als Kampfpilotin nie gesehen. Nach über 20 Jahren holt sie es endlich nach und lässt uns alle dabei zusehen.

Battlestar Galactica von 2004 gilt nicht umsonst als eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt. Als Neuauflage des 70er-Formats Kampfstern Galactica erzählte man in vier Staffeln vom Überlebenskampf der letzten Menschen, die nach der Zerstörung der Zwölf Kolonien als Weltraumflotte durch den Kosmos düsen und vor den Zylonen genannten Androiden fliehen. Einer der Breakout-Stars war damals Katee Sackhoff, die offenbar zu jenen Schauspieler:innen gehört, die ihre eigenen Serien nach dem Dreh nicht selbst ansehen.

So kam sie bisher nicht in den Genuss von BSG, was sie jetzt mit einem ambitionierten Projekt ändern will.

Battlestar Galactica-Star Katee Sackhoff startet Reaction-Format zu ihrer Sci-Fi-Serie

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Robin Gadsby fing Sackhoff neulich damit an, Reaction-Videos zu Battlestar Galactica auf ihrem YouTube-Kanal hochzuladen. Geplant sei, die komplette Serie mit allen 76 Folgen anzusehen und zu kommentieren. Bereits in ihrer Reaktion auf Folge 1 der alles startenden Miniserie waren schon viele interessante Infos für BSG-Fans zu hören. Über die Dreharbeiten, Kostüme, Sets und natürlich ihre vielen Co-Stars, die immer noch wie eine Familie für sie sind.

Hier die 1. Folge von Katee Sackhoffs Battlestar Galactica-Reactions:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sackhoff spielte damals die ebenso arrogante wie kompetente Viper-Kampfpilotin Kara Thrace aka Starbuck. Damit trat sie in die Fußstapfen von Darsteller Dirk Benedict aus der Originalserie und bekam zunächst einiges an Gegenwind von regressiven Sci-Fi-Fans zu spüren. Es dauerte aber nicht lange, bis sie zum Fanliebling avancierte. So blieb sie dem Genre auch nach dem Serienende von BSG treu und spielte danach noch in Sci-Fi-Formaten wie Another Life oder The Mandalorian mit.

Ihre erste YouTube-Reaction hat in der Zeit seit der Veröffentlichung schon über 323.000 Views eingefahren und einen Begeisterungssturm unter Fans ausgelöst, wie man an den Kommentaren sehen kann. Mittlerweile sind zwei Reactions online und bei Bedarf könnt ihr auch automatisch übersetzte, deutsche Untertitel hinzuschalten.

Besonders häufig kommentiert die Starbuck-Darstellerin während ihres Erst-Watchs, wie jung sie und all ihre Co-Stars zu Beginn der Serie noch aussahen. Und auch die berüchtigte Szene mit Tricia Helfer als Zylonen-Femme-fatale Nummer Sechs und dem Baby lockte eine starke Reaktion aus Sackhoff und ihrem Mann heraus.

Noch mehr Science-Fiction:

Wo kann man Battlestar Galactica streamen?

Wenn ihr nicht darauf warten wollt, die Serie peu à peu in geraffter Form mit Katee Sackhoff zu (re)watchen, könnt ihr Battlestar Galactica als Kauftitel bei Amazon, Apple TV und Maxdome streamen. Ein Flatrate-Angebot gibt es grad leider nicht.