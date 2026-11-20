Bei Hobbybauer Jochen startet die Hofwoche bei Bauer sucht Frau katastrophal: Kurz nach der Ankunft seiner beiden Auserwählten droht das Experiment schon wieder ins Wasser zu fallen.

Bei einigen ist die Hofwoche bei Bauer sucht Frau bereits im vollen Gange, bei anderen beginnt sie gerade erst. Landwirt Jochen freut sich riesig über die Ankunft seiner Kandidatinnen Julia und Lisa, die beiden hatte er auf dem Scheunenfest zu sich eingeladen. Kurz nachdem das Trio gemeinsam bei Jochen zu Hause ankommt, folgt eine böse Überraschung. Steht die Hofwoche jetzt auf der Kippe?

Katastrophe bei Bauer sucht Frau: Jochen und die Hofdamen werden von schlimmem Unwetter überrascht

Als Jochen Lisa und Julia mit seinem Traktor vom Bahnhof abholte, ist noch alles gut. Die drei kommen heile beim Bauern an und er beginnt sofort mit einem Rundgang durch sein Haus. Doch sie wurden jeher unterbrochen, denn plötzlich zog ein Gewitter auf. Es begann mit Regen und wird von Minute zu Minute schlimmer. Das Unwetter wurde immer heftiger, sodass alle Möbel auf der Terrasse herumflogen. "Ich habe definitiv Panik verspürt, weil ich auch nicht wusste, wie schlimm es wird's noch", verriet Lisa. Julia fürchtete währenddessen um ihr Handy, das sie zuvor draußen hat liegen lassen. Ihre Konkurrentin konnte es allerdings vor Schaden retten.

Jochen stellte auf einmal fest, dass der Regen durch die Küchenfenster dringt. Alle packten sofort mit an und versuchten, das Schlimmste zu verhindern. Vor allem Lisa beeindruckte den Landwirten. Sie ist bei der freiwilligen Feuerwehr und übernahm die Führung. Sie schnappte sich Handtücher, legte sie vor die Fenster und brachte wichtige Dokumente in Sicherheit.

Obwohl kurz darauf auch noch der Strom ausfiel, blieb Jochen dennoch gelassen. Er wollte seine Hofdamen nicht noch weiter in Aufruhr versetzen. Immerhin gibt es Kerzen und sie ließen sich die Stimmung nicht verderben. Die kleine Katastrophe hat auch Lisa und Julia nicht abgeschreckt und Jochen zeigte sich glücklich darüber, die beiden Frauen eingeladen zu haben.

Das Unwetter hatte auch etwas Positives, denn eine Frau hat mit ihrer Art bei Jochen einen besonderen Eindruck hinterlassen. "Es sind beide echt tolle Frauen. Lisa ist momentan meine Favoritin, weil sie einfach beim Unwetter sehr selbstsicher war", meinte Jochen nachdem alle wieder im Trockenen waren.