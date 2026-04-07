Bauer sucht Frau-Fans haben Trennung dieses Pärchens kommen sehen: "Kann ich nachvollziehen"

Bei Bauer sucht Frau suchten sie im vergangenen Jahr die große Liebe – und fanden sie. Doch jetzt ist schon wieder alles vorbei: Dieses Traumpaar gab seine Trennung bekannt.

Jahr für Jahr suchen alleinstehende Landwirte und Landwirtinnen bei Bauer sucht Frau nach dem oder der Partner:in fürs Leben. Die bereits 21. (!) Staffel der Datingshow, die 2025 ausgestrahlt wurde, verlief für viele Teilnehmende zunächst vielversprechend: Insgesamt sieben Landwirte verließen die Sendung mit einer Frau an ihrer Seite. Doch während zwei Paare bereits kurz nach der TV-Ausstrahlung ihr Beziehungs-Aus verkündeten, folgt nun die nächste Hiobsbotschaft: Auch das einstige Traumpaar Christopher und Pauline ist nicht mehr zusammen.

Bauer sucht Frau-Traumpaar hat sich getrennt

Auf Instagram verkündete der Landwirt die traurige Nachricht über das Beziehungs-Aus von Pauline persönlich. Sein emotionales Statement beginnt Christopher mit den Worten: "Manchmal kommt im Leben alles anders, als man es sich erhofft hat."

Die Zeit bei Bauer sucht Frau und vor allem die gemeinsamen Momente mit Pauline seien für ihn etwas ganz Besonderes gewesen. Er betont, dass beide viel erlebt und gelacht sowie eine "intensive, wunderschöne Zeit miteinander geteilt" hätten. Für diese Erfahrungen sei er sehr dankbar, weswegen ihm die folgenden Zeilen umso schwerer fallen:

Umso schwerer fällt es mir, euch heute mitzuteilen, dass ich nach einiger Zeit für mich gemerkt habe, dass es für uns als Paar langfristig nicht der richtige Weg ist. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen.

Damit macht Christopher deutlich, dass der Entschluss, die Beziehung zu beenden, letztlich von ihm ausging.

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Trotz der Trennung blicke er mit einem Lächeln auf das Erlebte zurück und wünsche Pauline nur das Beste für ihre Zukunft: "Pauline ist ein toller Mensch." Untermalt wurden seine Zeilen durch das Bild eines stimmungsvollen Sonnenuntergangs.

Fans bedauern die Trennung

Unter dem Instagram-Beitrag tummelt sich eine Vielzahl an Kommentaren. Fans der Sho bedauern, dass es mit den beiden nicht geklappt habe. Für andere war das Beziehungs-Aus bereits absehbar. "Irgendwie hab ich's mir schon gedacht. Sehr schade, kann es aber nachvollziehen", meinte eine Userin. Vor allem, weil sich das Paar seit geraumer Zeit nicht mehr zusammen gezeigt haben, waren viele Fans von der Trennungs-Nachricht nicht überrascht. Trotzdem wünscht die Community beiden nur das Beste.