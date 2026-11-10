Bauer sucht Frau-Fans sind schon nach Folge 1 genervt: Diese Entscheidung von RTL können sie nicht verstehen

Am Montag ist die 22. Staffel von Bauer sucht Frau gestartet und Fans haben nicht nur die ersten Bauern, sondern auch die Bewerberinnen und Bewerber kennengelernt. Ein Detail störte viele Zuschauer:innen bereits in der ersten Folge.

Bauer sucht Frau ist wohl eines der beliebtesten und erfolgreichsten Formate von RTL. Kein Wunder, denn Inka Bause verkuppelt liebeswerte Bauern bereits seit 2005 und unterhält damit Jahr für Jahr ein Millionenpublikum. Gestern ist die 22. Staffel gestartet und wir konnten erstmals die diesjährigen Kandidaten und Kandidatinnen kennenlernen.

Von Folge eins sind allerdings viele Fans überrascht und das liegt vor allem an einer Sache.

Fans von Bauer sucht Frau sind nach Folge 1 genervt: Dieses Detail fällt sofort negativ auf

In Folge 1 von Bauer sucht Frau steht das große Scheunenfest an, in dem das TV-Publikum bereits den Großteil der Bauern und Bäuerinnen kennenlernt. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben zu dem Event die unterschiedlichsten Bewerberinnen und Bewerber eingeladen, um diese vor Ort kennenzulernen und dann zu entscheiden, wen sie weiter mit zur Hofwoche mitnehmen wollen. Doch bereits die erste Ausgabe der neuen Staffel fällt bei Fans durch und das aus einem Grund: Sie ist einfach zu wirr.

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Im Netz bemängeln viele den Schnitt der ersten Folge. Man würde die einzelnen Personen gar nicht richtig kennenlernen können, da immer wieder weggeschnitten wurde. Auch die Tatsache, dass eine große Gruppe von Bewerberinnen mit einem Oldtimer Bus abgeholt wurde und dadurch ständig neue Frauen hinzugekommen sind, verwirrte wohl einige. "Das ist ein ganz schönes Durcheinander", "Dieser schnelle Bildwechsel, da lernt man die Teilnehmer gar nicht richtig kennen" und "Was für ein merkwürdiges Konzept der ersten Sendung. Mir ist schon ganz schwindelig vom schnellen Bildwechsel und dem Durcheinander. Anstrengend", kommentierte eine Vielzahl der Fans. Einige bemängelten, dass man gar nicht richtig mitgekommen hat, welche Frau sich für welchen Bauer beworben hat.

Wann und wo läuft Bauer sucht Frau?

Die 22. Staffel von Bauer sucht Frau läuft seit dem 9. November bei RTL. Der Sender strahlt jeden Montag und Dienstag um 20:15 Uhr eine neue Folge aus. Bei RTL+ gibt es die jeweilige Episode bereits eine Woche im Voraus, hier können bereits drei Folgen gestreamt werden.