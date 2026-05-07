Bauer sucht Frau International 2026: Diese 8 Landwirte wollen von Inka Bause verkuppelt werden

Pünktlich zur warmen Jahreszeit darf wieder an exotischen Orten geflirtet werden: Die 8. Staffel von Bauer sucht Frau International ist endlich zurück bei RTL. 8 einsame Singles suchen die große Liebe – wir stellen sie euch vor.

Bauer sucht Frau-Fans können aufatmen: Endlich meldet sich Inka Bauses Kuppelshow mit neuen Folgen zurück. In der mittlerweile 8. Staffel des internationalen Ablegers hoffen 8 Single-Landwirte aus aller Welt, ihrem Singledasein ein Ende zu setzen. Wir stellen euch die Bäuerinnen und Bauern der Staffel vor.

Bauer sucht Frau International 2026: Diese Bäuerinnen und Bauern bekommen bald romantischen Besuch aus Deutschland

In der 8. Staffel, die am 11. Mai bei RTL+ anläuft, suchen 6 Männer und 2 Frauen ihr passendes Gegenstück. Wir stellen euch die liebeshungrigen Landwirt:innen im Detail vor.

Florian (Schweden)

Region: Lappland

Alter: 40

Florian betreibt seinen Hof als Hobby; kein Wunder also, dass seine Schafe und Ziegen es besonders gut bei ihm haben. Seit 4 Jahren ist er Single, doch jetzt ist es an der Zeit, der Einsamkeit ein Ende zu setzen.

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Andreas (Italien)

Region: Südtirol

Alter: 46

Andreas lebt mit seinen Eltern in den malerischen Bergen Südtirols und führt dort einen Milchviehbetrieb. Seit 2 Jahren ist er Single, doch das soll sich jetzt ändern. Seine Partnerin muss das Landleben lieben, außerdem soll sie sich wie Andreas Kinder wünschen.

Nadine (Dänemark)

Region: Nordjylland

Alter: 47

Nadine lebt an der dänischen Küste und betreibt einen Zuchtbetrieb für Welpen und Miniaturesel. Ihr größter Wunsch: Sie würde gerne als Selbstversorgerin leben. Seit 7 Jahren hat sie keinen Partner mehr; jetzt soll sich das schleunigst ändern für die alleinerziehende Mutter.

Franz (Österreich)

Region: Tirol

Alter: 53

Franz ist Mutterkuhhalter und genießt tagtäglich die wunderschöne Bergidylle seines Hofes. In seiner Freizeit treibt er viel Sport und sucht deshalb eine Frau, die ebenfalls aktiv im Leben steht. Er selbst sei ein totaler Romantiker; eine Frau wird also rundum verwöhnt, wenn sie zu Besuch kommt.

Mathias (Costa Rica)

Region: Puntarenas

Alter: 57

Mathias lebt im tiefsten Urwald Costa Ricas und versorgt sich dort mit selbst angebauten Lebensmitteln. Inzwischen ist er seit 10 Jahren Single, doch die Einsamkeit soll endlich ihr Ende finden. Seine Traumfrau sollte sich in der Wildnis wohlfühlen und muss deshalb bereit sein, auf Luxus zu verzichten.

Turner (Schweden)

Region: Kalmar

Alter: 64

Turner stammt gebürtig aus Irland, allerdings zog es ihn irgendwann auf die schwedische Insel Öland. Dort lebt und arbeitet er als Selbstversorger. Turner liebt Rockmusik und hätte gerne eine Frau, die selbstbewusst und ungewöhnlich ist.

Annette (Kanada)

Region: Nova Scotia

Alter: 60

Annette ist seit unglaublichen 20 Jahren Single und hat jetzt endlich wieder Lust darauf, sich zu verlieben. Ihr Traummann muss mit Einsamkeit zurechtkommen, denn hier in der Wildnis Kanadas gibt es bis auf Annettes Hühner und Ziegen nicht viel Gesellschaft.

Jakob (Frankreich)

Region: Nouvelle-Aquitaine

Alter: 42

Der Österreicher Jakob folgte seinen Eltern nach Frankreich, wo er ebenfalls einen Hof übernommen hat. Dort baut er Obstbäume an und lebt als Selbstversorger. Jakob ist bereits Papa, doch mit der Liebe hat es bisher noch nicht geklappt. Seine Traumfrau sollte sportlich sein und sich Kinder wünschen.

Streaming & TV-Ausstrahlung: Dann starten die neuen Folgen von Bauer sucht Frau International

Bauer sucht Frau International läuft immer montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Wer RTL+ abonniert hat, bekommt die erste Folge eine Woche vorab zu sehen, ab Folge 2 gibt es "nur" eine Episode Vorsprung. Daraus ergeben sich folgende Sendetermine: