"Wirkt wie besessen": Bauer sucht Frau International-Fans verstehen Entscheidung dieses Bauern nicht

Bei Bauer sucht Frau suchen Singles wieder rund um den Globus ihre große Liebe. Bereits in der ersten Folge der neuen internationalen Staffel fällt den Fans eine Kandidatin besonders auf.

Gerade erst ist auf RTL die achte Staffel von Bauer sucht Frau International gestartet, und die ersten Singles wurden bereits vorgestellt. Eine Hofdame konnte den Landwirten zwar auf Anhieb von sich überzeugen, die Zuschauer:innen zeigen sich vom Verhalten der Kandidatin allerdings zunehmend irritiert.

In Folge 1: Bauer sucht Frau International-Hofdame spricht schon von der großen Liebe

Bauer Andreas lebt zwar im italienischen Südtirol, möchte seine Bewerberinnen jedoch unbedingt bei einem persönlichen Gespräch kennenlernen. Dafür nimmt er die weite Reise nach Brandenburg auf sich, um dort die Entscheidung zu treffen, welche Frauen er mit auf seinen Hof nehmen wird. Obwohl sich alle drei Kandidatinnen riesig freuen, Andreas endlich gegenüberzustehen, sticht eine von ihnen mit ihrer Euphorie ganz besonders heraus.

Kandidatin Katharina glaubt fest an die Liebe auf den ersten Blick und ist sich von Anfang an sicher, dass es zwischen ihr und Andreas funken wird. Tatsächlich behält sie recht: Kurz nach dem ersten Aufeinandertreffen bestätigt sie unter Tränen, dass es sie sofort erwischt hat. Als sie schließlich, neben Jasmin, die Einladung auf seinen Hof erhält, brechen bei ihr alle Dämme. Immer wieder betont die Hessin vollkommen aufgelöst, wie unglaublich diese Erfahrung für sie sei – schließlich suche sie hier ernsthaft nach der ganz großen Liebe.

Fans kritisieren Verhalten der Kandidatin

Obwohl es bei Bauer sucht Frau International genau darum geht, Gefühle zuzulassen, zeigen sich viele Zuschauer:innen vom Verhalten der Kandidatin Katharina sichtlich irritiert. "Die Dame von Andreas macht einem beinahe Angst. […] Ich kann verstehen, wie es ist, jemanden ganz toll zu finden, aber das ist wirklich übergriffig", schreibt eine Userin auf dem offiziellen Instagram-Kanal zur Sendung.

Viele andere teilen diese Meinung und betonen in den Kommentaren: "Ich finde die echt spooky. Gleich die große Liebe und irgendwie wirkt sie wie besessen" oder "Sie will es unbedingt, so richtig verzweifelt." Einige können nicht verstehen, wie sich Andreas überhaupt für Katharina entscheiden konnte.