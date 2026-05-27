Bauer sucht Frau International-Landwirt zweifelt an Absichten seiner Hofdame: "Ein bisschen überstürzt"

Bei Bauer sucht Frau International geht es in die heiße Phase. Kein Wunder, dass Bauer Andreas seinen Hofdamen genau auf den Zahn fühlt. Bei einer Kandidatin zweifelt er noch an ihren Absichten.

Landwirt Andreas hat sich bei Bauer sucht Frau International gleich zwei Hofdamen zum näheren Kennenlernen eingeladen. Dabei fiel Kandidatin Katharina sofort durch ihre extremen Gefühlsausbrüche auf: Schon in der ersten Folge sprach sie von der ganz großen Liebe und ließ keinen Zweifel daran, dass es sie sofort erwischt hat. Die Fans zeigten sich aufgrund ihres stürmischen Verhaltens besorgt, auf Social Media wirkte Katharina auf viele Zuschauer:innen regelrecht besessen und verzweifelt.

Doch nicht nur die Community ist skeptisch. Auch Andreas muss nun herausfinden, welche der Frauen am besten zu ihm passt und wer es wirklich ernst mit ihm meint. Katharinas überschwängliche Liebesbekundungen bewirken bei dem Bauern nämlich genau das Gegenteil: Sie lassen ihn zunehmend an ihren wahren Absichten zweifeln.

Bei Bauer sucht Frau International wird es ernst: Andreas will die Absichten der Frauen wissen

In Folge vier möchte Andreas die beiden Frauen noch besser kennenlernen und bittet sie jeweils zum Einzelgespräch. Nachdem er zunächst mit Jasmin Zeit allein verbracht hat, geht er gemeinsam mit Katharina in den Stall. Nach getaner Arbeit suchen sich die beiden ein gemütliches Plätzchen im Heu – die perfekte Chance für Andreas, um endlich Klarheit zu schaffen. Denn vor allem Katharinas extremes Tempo bereitet ihm insgeheim Sorgen: "Ich denke halt, wenn jemand die Gefühle sofort so deutlich zeigen kann, kommt mir das ein bisschen – nicht komisch vor, aber ein bisschen überstürzt. Also werde ich das Gespräch suchen, um darüber zu reden und die Zweifel zu beseitigen."

Wirklich offen zur Sprache kommen Andreas' Bedenken dann allerdings nicht. Stattdessen gestehen sich beide ein, dass sie sich in der Nähe des jeweils anderen sehr wohlfühlen, und Katharina betont, wie gut sie sich ein Leben auf seinem Hof vorstellen könnte. Doch während der Bauer zwar ein gewisses Knistern spürt, bleibt bei Katharina nach dem Plausch ein fader Beigeschmack zurück. Ihr wird schmerzlich bewusst, dass sie Andreas nicht für sich allein hat – immerhin gibt es da ja noch Konkurrentin Jasmin.