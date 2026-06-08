Bauer sucht Frau International-Landwirt wird von Hofdame abserviert: Fans gehen von Vorfall hinter den Kulissen aus

Bauer sucht Frau International-Hofdame überraschte mit ihrer Entscheidung, Landwirt Turner nicht weiterkennenlernen zu wollen. Fan der Show vermuten hinter dem Korb mehr, als man im Fernsehen sehen konnte.

Bei Bauer sucht Frau International spitzt sich die Lage immer weiter zu. Doch nicht nur die Landwirt:innen müssen sich langsam festlegen und Kandidat:innen nach Hause schicken – auch die Hofdamen und -herren geraten ins Grübeln über ihre Gefühle. In Folge 6 sorgt Ariane nun für eine absolute Überraschung, die nicht nur ihren Bauern, sondern auch das Publikum fassungslos zurücklässt: Sie zieht die Reißleine und sieht keine gemeinsame Zukunft mit Selbstversorger Turner. Warum die Fans hinter diesem plötzlichen Korb jedoch einen völlig anderen Grund vermuten, als im TV gezeigt wird, lest ihr hier.

Korb bei Bauer sucht Frau: So fassungslos reagiert Turner auf Arianes Abfuhr

Eigentlich wirkten Turner und Ariane wie das absolute Traumpaar der diesjährigen Bauer sucht Frau International-Staffel. Der an Parkinson erkrankte Landwirt war vom ersten Moment an hin und weg von seiner Hofdame und machte keinen Hehl daraus, dass er sich Hals über Kopf in sie verguckt hat. Ariane zeigte sich zwar etwas zurückhaltender, signalisierte aber dennoch großes Interesse an dem Auswanderer. Zwischen den beiden passte einfach alles – bis zum letzten Tag der Hofwoche.

Für Turner war die finale Entscheidung reine Formsache: Er wollte Ariane unbedingt weiter kennenlernen und war sich bis dato sicher, dass sie genauso fühlt. Doch am letzten Morgen folgt der plötzliche Schock: Ariane plagt schweres Heimweh, und sie kann sich ein Leben im fernen Schweden einfach nicht vorstellen. Für sie habe sich in den vergangenen Tagen herauskristallisiert, dass es zwischen ihnen für eine gemeinsame Zukunft doch nicht reicht. Als Turner von Arianes Korb erfährt, verschlägt es ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache. Ohne ein weiteres Wort flüchtet er aus der Situation, steigt in seinen Wagen und fährt einfach davon. Ariane verlässt den Hof kurz darauf allein, stellt jedoch klar, dass es abseits der Kameras zumindest noch ein klärendes Gespräch zwischen den beiden gab.

Fans sind nach Arianes Entscheidung skeptisch

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung brennt die Gerüchteküche lichterloh: Unter den Beiträgen tauschen sich die Zuschauer*innen intensiv über die dramatischen Ereignisse der Episode aus. Vor allem das bittere Aus von Ariane und Turner spaltet die Community. Während einige Fans vollstes Verständnis für Arianes Entscheidung aufbringen, werfen andere ihr wiederum vor, dem Landwirt bis zur letzten Sekunde falsche Hoffnungen gemacht zu haben.

Doch ein Großteil der User*innen hat eine ganz andere, weitaus brisantere Vermutung für den plötzlichen Sinneswandel der Hofdame. Sie glauben, dass ein Vorfall abseits der Kameras der wahre Grund für den Korb war:

"Bin ich die Einzige, die das Gefühl hat, dass hinter der Kamera vielleicht mehr oder etwas anderes passiert ist, weshalb sie ganz plötzlich ihre Meinung geändert hat?", fragt sich eine Zuschauerin in den Kommentaren. Tatsächlich steht sie mit dieser Vermutung absolut nicht allein da – viele andere vermuten ebenfalls ein heimliches Drama hinter den Kulissen. So lautet ein weiterer Kommentar: "Am Abend vorher beim Lagerfeuer war noch alles gut. Da lief fix was hinter den Kulissen."

Welche Gründe wirklich hinter Arianes Entscheidung steckten, das weiß am Ende nur sie selbst.