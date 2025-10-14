Beeindruckender Abenteuerfilm neu bei Disney+: Diese Bilder bringen euch zum Staunen

Dieser Streaming-Neustart bei Disney+ nimmt euch mit auf eine unvergleichliche Abenteuerreise. Völlig ohne Worte, dafür mit Bildern, die euch nicht mehr loslassen.

Ein kleiner, lettischer Film kam aus dem Nichts und ließ ganz schnell, ganz gekonnt Konkurrenten wie Disney, Pixar und Dreamworks bei den Oscars hinter sich. Mit einem winzigen Team und nichts als engagierter Recherche und dem Open-Source-Animationsprogramm Blender schaffte Regisseur Gints Zilbalodis etwas Unglaubliches.

Flow heißt dieser Überraschungsfilm. Und völlig ungeachtet seiner bescheidenen Herkunft und beeindruckenden Sammlung an Auszeichnungen ist er ganz einfach für sich ein wunderschönes kleines Meisterwerk. Mit einer Perspektive, die ihresgleichen sucht und Bildern, die auf erfrischend andere Weise wirken. Auf Disney+ ist dieses Kleinod ab sofort streambar.

In Flow begibt sich eine Katze mit ungewöhnlichen Gefährten auf Abenteuerreise

Die Welt ist friedlich. Eine kleine schwarze Katze stromert Tag für Tag durch ihr Revier, um abends in das Haus zurückzukehren, das eins Menschen ein Dach über dem Kopf schenkte. Heute gibt es hier nur noch sie. Von den Menschen sind nur noch zurückgelassene Habseligkeiten und die Statuen übrig. Alles scheint im Lot zu sein.

Doch dann kommt eines Tages völlig unerwartet die große Flut. Wildherden fliehen kopflos vor den mächtigen Wassermassen, die über das Land hereinbrechen. Alle anderen Tiere flüchten sich auf Bäume, an höhergelegene Orte. Auch die Katze flieht nach oben. Doch bald muss sie feststellen, dass "oben" nicht reicht. Das Wasser steigt immer weiter.

In letzter Sekunde erscheint am Horizont die Rettung: ein kleines Segelboot. Die Katze rettet sich an Bord. Schneller, als ihr lieb ist, kommen auch noch weitere Mitglieder zur Besatzung dieses Bootes hinzu. Gemeinsam treten sie eine Reise durch eine veränderte Welt an, die auch sie für immer verändern soll.

Flow bei Disney+ ist zum Staunen schön und zum Weinen berührend

Flow räumte bei den Oscars, Kritiker:innenmeinungen und auch beim Publikum ab, die kleine schwarze Katzennase vorn – vor Konkurrenz-Giganten wie Disney, Pixar oder Dreamworks. Denn Flow setzt nicht auf Hyperrealismus in seinen Animationen, sondern auf einzigartige Bilder, die lange nachhallen. Die Szenen dieses Films fesseln durch ihre Atmosphäre und Rätselhaftigkeit.

Man kann jeden mystischen Ort, den Katze und Co. besuchen, ganz nach den eigenen Ideen und Assoziationen betrachten und bewerten. Jedes Bild atmet Abenteuer, aber auch Melancholie, Schmerz, Frieden – Hoffnung. Da der Film ohne ein einziges gesprochenes Wort auskommt, müssen wir die Lücken selbst füllen. Die Reise fühlt sich kosmisch und märchenhaft an. Der Effekt geht unter die Haut.

Die Begegnungen und Erlebnisse der tierischen Figuren sind ebenso geheimnisvoll angehaucht, und doch gehen die Verbindungen zwischen ihnen tief und berühren auf Herzensebene. Flow ist ein visuelles, musikalisches und emotionales Erlebnis, wie es dieses Jahr nur sehr wenige gab. Am Ende sind die Katze und ihre Begleiter nicht mehr, wie sie vorher waren – und wir auch nicht.

Wer diese Reise mit Katze und vielen weiteren antreten will, kann Flow ab jetzt bei Disney+ streamen.

