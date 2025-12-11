Bei Amazon Prime erwartet euch ein Meilenstein der Fantasy-Unterhaltung mit 15 (!) Staffeln

Als gefragt wurde, wie lange man eine Fantasy-Serie weiterspinnen kann, lautete hier die Antwort: Ja! Bei Amazon Prime könnt ihr in eine Welt voller kultiger Figuren, Monster und Musik eintauchen.

15 Jahre lang prägte diese Serie Generationen von Fantasy- und Mysteryfans. Nicht wenige von ihnen tragen dieselben Tattoos wie ihre Hauptfiguren, haben eine tiefe Liebe zu Trenchcoats entwickelt und der Band Kansas einen Ehrenplatz in ihren Playlists eingeräumt. Sie können auf ein endloses Kontingent an Zitaten und Inside-Jokes zurückgreifen und tun das auch mit Freude bei jeder Gelegenheit.

Nach über 300 Episoden kann man schon einmal an einer Serie hängen. Doch so lange bei der Stange zu bleiben, mitzufiebern und Energie in eine Welt und ihre Bewohner:innen zu investieren, verlangt auch eine Gegenleistung. Im Falle von Supernatural – aktuell in Gänze bei Amazon Prime streambar – erfolgte die in Form unvergesslicher Charaktere und einem unerschöpflichen Vorrat kreativer Ideen.

In Supernatural gehen zwei Brüder auf Monsterjagd, durch die Hölle und bis ans Äußerste

Die Familie Winchester führt ein ganz besonderes Vermächtnis fort: Sie jagt die Monster, von denen der Rest der Welt glaubt, sie seien nur erfunden. Vampire, Werwölfe, Dämonen – alles, was in den Schatten lauert und die Menschheit bedroht.

John Winchester (Jeffrey Dean Morgan) ist Patriarch dieser Familie und seit dem rätselhaften Tod seiner Frau engagierter Jäger. Als er eines Tages von einer Jagd nicht zurückkehrt, tut sich sein Sohn Dean (Jensen Ackles) mit seinem jüngeren Bruder Sam (Jared Padalecki) zusammen, um ihn zu finden. Gemeinsam beginnt eine Jagd, die sie über die Jahre durch ganz Amerika, bis in die Hölle und sogar den Himmel führen soll.

Supernatural ist eine Serie, die durch ihre besonderen Ideen und Figuren zum zweiten Zuhause wird

Was macht aus einer Serie ein Phänomen, das sich über 15 Staffeln tragen kann? Im Falle von Supernatural klingt die Erklärung vielleicht etwas kitschig, aber Fans werden sie bestätigen: Die Serie ist einfach auf besondere Weise persönlich. Ein treuer Begleiter. Ein Zuhause. Die Figuren in Supernatural sind nicht nur unser Eintritt in eine Welt mit unverwechselbarer Mythologie. Sie sind so viel mehr.

Sie werden, da wundervoll rund geschrieben und gespielt, über den Verlauf der Staffeln hinweg zu unserer erweiterten Familie. Manche, wie Sam und Dean, von Anfang an. Andere wachsen einem langsam ans Herz, bis man sie nicht mehr missen möchte.

In 15 Jahren sammeln sich natürlich auch Durchhänger an. Doch die Serie blieb in keinem Tief stecken. Stattdessen schüttelte man immer wieder neue Ideen aus dem Ärmel. Es gibt kein mythisches Monster, das die Winchesters noch nicht bekämpft hätten, keinen witzigen Einfall, der den Autor:innen nicht gekommen wäre, kein irrsinniges oder kreatives Episodenkonzept, das nicht aufgetaucht wäre.

Ob Scooby Doo-Crossover, Musical-Episode oder Zeitschleife – Supernatural hat alles ausprobiert. Diese Experimentierfreude, gepaart mit der Begeisterung aller Beteiligten vor und hinter der Kamera, macht den Reiz der Serie aus. Mit Supernatural wird es schlicht nie langweilig.

Wer mal wieder einen gigantischen Meilenstein der Serienwelt in Angriff nehmen will oder in die ganz besondere Atmosphäre der Serie eintauchen will, kann das im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

