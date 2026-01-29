Bei Amazon Prime gibt es jetzt den vielleicht absurdesten Film der letzten Jahre: Man kann gar nicht glauben, dass er existiert

Wie absurd kann ein Film bitte sein? Amazon Prime hat eine Komödie ins Streaming-Abo aufgenommen, bei der man vor Lachen fast weinen muss. Euch erwarten purer, herrlicher Nonsense.

Vier Jahre ist es her, dass die Indie-Komödie Hundreds of Beavers beim Fantastic Fest in den USA ihre Premiere gefeiert hat. Damals konnte man den Berichten kaum Glauben schenken. Moment, um was in aller Welt dreht sich dieser Film?! Inzwischen ist es jedoch kein Geheimnis mehr: Hundreds of Beavers ist genauso abgefahren, wie es jegliche Beschreibung erahnen lässt – wenn nicht noch abgefahrener.

Neu bei Amazon Prime: Eine völlig bizarre Rachegeschichte, bei der ungefähr alles schiefläuft

Die Geschichte entführt ins 19. Jahrhundert und stellt uns den Apfelschnappsbrenner Jean Kayak (Ryland Brickson Cole Tews) vor, dessen Geschäft brummt – zumindest so lange, bis sich zwei Biber einen Streich erlauben und alles in die Luft gehen lassen. Jean ist zu betrunken, um zu realisieren, wie ihm geschieht. Als er am nächsten Tag aufwacht und auf den Scherbenhaufen seines Lebens blickt, zieht er Konsequenzen.

Fortan dreht sich seine ganze Welt nur um noch einen Gedanken: Rache an den Bibern. Ausgestattet mit mehr oder weniger dürftiger Ausrüstung begibt er sich in den Wald, um den fiesen Zeitgenossen eine Falle zu stellen. Doch die sind deutlich raffinierter, als er es gedacht hat, was den selbsternannten Jäger regelmäßig zur Weißglut bringt. Kaum hat er sich etwas Neues ausgedacht, wird er vom nächsten Biber reingelegt.

108 Minuten folgen wir einer Rachegeschichte voller Niederlagen, bis Jeans Scheitern eigentlich nicht mehr erbärmlichere Züge annehmen kann. Genau dann verliebt er sich aber in die Tochter (Olivia Graves) eines Pelzhändlers (Doug Mancheski) und will diese mit seiner Biberjagd unbedingt beeindrucken. Vermutlich ahnt ihr es schon: Der Versuch geht komplett nach hinten los und alles wird noch schlimmer.

Hundreds of Beavers bei Amazon Prime: Charlie Chaplin und Buster Keaton in einer PlayStation

Der ewige Kampf gegen die rotzfrechen Biber folgt einer Cartoon-Dynamik, wie man sie etwa von Tom und Jerry und den Looney Tunes kennt. Der von Mike Cheslik inszenierte Film geht jedoch noch weiter in die Geschichte zurück und orientiert sich mit seinen Schwarz-Weiß-Bildern am Stummfilmkino von Charlie Chaplin und Buster Keaton, das mit jeder Menge Slapstick und noch mehr Einfallsreichtum daherkam.

Gleichzeitig folgt der Film dem Aufbau eines Videospiels: Um die Bieber zu jagen, muss Jean stets neue Wege finden, neue Gadgets beschaffen und neue Level bestehen. Wären Chaplin und Keaton jemals in eine PlayStation eingetaucht, dürfte das Ergebnis Hundreds of Beavers gar nicht so unähnlich sein. Und dann wären da noch die Biber, die völlig schamlos von Darsteller:innen in menschengroßen Kostümen gespielt werden.

Riesige Augen und comichafte Schneidezähne: Lasst euch vom verpeilten Auftreten der tierischen Nebenfiguren nicht irritieren. Der gesamte Wald hat sich gegen Jean verbündet, der unbeholfen von einer Katastrophe in die nächste stürzt. Er ist allerdings nicht nur eine tragische Hauptfigur, sondern selbst ein schräger Charakter, dessen Dummheit und Stolz einen beim Schauen genauso auf die Palme wie die Biber bringen.

Noch ein Streaming-Tipp: Einer der besten Filme des 21. Jahrhunderts

Jedes Element in Hundreds of Beavers provoziert eine Reaktion und lässt fragen, in welche Höhen sich das absurde Treiben überhaupt noch steigern lässt. Selbst wenn es zwischenzeitlich so wirkt, als wären Cheslik und sein Team in einer bestimmten Routine angekommen, womöglich sogar darin gefangen, kann euch absolut nichts auf den entfesselten Wahnsinn des letzten Akts vorbereiten.

Hundreds of Beavers streamt seit dem 24. Januar 2026 bei Amazon Prime im Abo.