Bei Amazon Prime ist gerade ein grandioses Fantasy-Epos gestartet, aber keiner hat es mitbekommen

Die Truppe hinter einer der besten Fantasyserien legt bei Amazon Prime nochmal einen drauf – aber skandalöserweise hat kaum jemand ihre zweite Serie auf dem Schirm.

Jene, die sich exzessiv im Fantasybereich herumtreiben und sich in jede noch so kleine Nische verwirren, denen wird die folgende Serie definitiv ein Begriff sein. Doch die meisten anderen hatten ihren Blick zum Erscheinen dieses versteckten Schatzes aufgeregt Richtung Netflix und Stranger Things gerichtet. Schade eigentlich.

Schon The Legend of Vox Machina wurde hier uneingeschränkt allen empfohlen, die auf erwachsene Fantasy, gigantische Welten und einzigartige Charaktere abfahren. Jetzt hat Critical Role, das Team hinter der Serie, ihre zweite Geschichte bei Amazon Prime herausgebracht. Und The Mighty Nein ist eine ganze Dimension epischer und nochmal ganz anders als die Vorgängerserie.

Im Fantasy-Highlight The Mighty Nein gerät eine Abenteuertruppe zwischen die Fronten eines Krieges

Zwei riesige Dynastien. Ein Konflikt zwischen Ost und West, der seit viel zu langer Zeit schwelt und droht, zu einem Flächenbrand zu werden. Und ein erschütterndes Ereignis, das als Brandbeschleuniger dienen könnte, wenn niemand einschreitet. Das ist die Kulisse, vor der die Abenteurergruppe The Mighty Nein zusammenfindet.

Caleb (Liam O'Brien) ist ein begabter, aber schwer traumatisierter Magier. Goblindame Nott (Sam Riegel) ist eine geschickte Diebin, deren Leben vom Alkohol beherrscht wird. Fjord (Travis Willingham) hat bei einem Schiffsunglück alles verloren und eine dunkle Gabe gewonnen. Die lebensfrohe Jester (Laura Bailey) dient einem Gott, den nur sie sehen kann. Und Ermittlerin Beau (Marisha Ray) ist zwar eine starke, clevere Kämpferin, rennt aber mit ihrem Sturkopf oft frontal gegen die Wand.

Ausgerechnet dieser Haufen an Chaoten trifft dann auch noch auf den geheimniskrämerischen Schausteller Mollymauk (Taliesin Jaffe) und komplettiert damit eine Gruppe, die komplizierter nicht sein könnte. Trotzdem fällt das Schicksal des Kontinents durch eine Verkettung unglücklicher Umstände in ihre Hände. Und so müssen sie alle über sich hinauswachsen, um das Schlimmste zu verhindern.

The Mighty Nein bei Amazon Prime ist düster, episch und Fantasy, die ihresgleichen sucht

Gerade im Animations- und Serienbereich liefert das Fantasygenre in diesem Jahrhundert unglaubliche Geschichten, moderne Klassiker und oft überraschend düstere, erwachsene Welten. The Legend of Vox Machina und The Mighty Nein fallen definitiv mit in diese Kategorie. Und was in der ersten Serie schon großartig war, wird in der neuen Geschichte noch einmal auf Anschlag gedreht.

Wie auch der Vorläufer ist The Mighty Nein die Adaption einer Dungeons & Dragons-Kampagne. Die Spieler:innen sprechen ihre einmaligen Figuren, die ihnen über Jahre hinweg zur zweiten Persönlichkeit geworden sind. Und das spürt man. Die Charaktere sind noch komplexer, noch weiter entfernt von klassischen Archetypen, noch verschrobener – aber ihre Schicksale gehen umso mehr ans Herz.

Noch dazu greifen Musik und Animationen perfekt ineinander und schaffen eine atemberaubende Dynamik. Selten wurde Magie und Zauberei so kreativ für Actionsequenzen und Worldbuilding genutzt wie hier. Und hinter all dem stehen eine Welt voller uralter Gefahren, Geheimnisse, verspielter Details. Fantasyfans auf der Suche nach neuen, ungewöhnlichen Ideen sind hier richtig.

Wer jetzt Lust bekommen hat, in die Welt von The Mighty Nein einzutauchen, kann das bei Amazon Prime.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

